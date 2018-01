Por esta razón la pareja maltratada de Gustavo Rugeles sigue a su lado

Los días pasados, el país se escandalizó por la demanda ante la fiscalía que interpuso Marcela González, la joven que convive con el polémico periodista Gustavo Rugeles. En esta, ella le acusó de golpearla y arrastrarla en estado de ebriedad el día 27 de diciembre.

Hay están los hechos, no defienda lo indefendible, excelente tarde pic.twitter.com/ZH7fGKvlqD — Niko Barreto (@Niko_Barreto10) January 7, 2018

A pesar de esto, Rugeles sigue en libertad y luego publicó dos videos con Marcela, donde ella dice que manejarán esto "en privado" y que todo es un alegato para destruir la carrera del periodista, conocido por sus afiliaciones hacia la derecha.

Nos referimos a los hechos de nuestra vida personal que están siendo divulgados de forma tergiversada y malintensionada con el único propósito de hacer daño a nuestro núcleo familiar y a mí carrera profesional. Bendiciones a todos. pic.twitter.com/e6vImp7wLr — Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) January 8, 2018

Algunos tuiteros expresaron cómo había tapado sus golpes y cómo la chica seguía amenazada por el sujeto.

Siguen viendo la violencia contra la mujer, como algo "privado". Por favor estamos en el siglo XXI. Puede ser un gran periodista, pero sigue siendo un macho, un potencial feminicida como muchos que lo apoyan por acá. — Natalia Rivera P (@lapeluda17) January 7, 2018

Por más que quieras aparentar una relación sana NO lo es! Lastimosamente tú novia no tiene la valentía de enfrentar las cosas como son! Nadie te desprestigió tú mismo lo hiciste, Por más fotos que subas y por más cosas que escribas ya todo el mundo sabe lo que pasó — Cristi soto🌟 (@marthacristi_so) January 7, 2018

Ojalá no mates a la muchacha, que como ilusa cree en ud y en su cambio. Esperaremos resultados!! Feliz año poco hombre !! — Ricastrop (@Ricastrop) January 9, 2018

Pero eso no fue todo: luego Rugeles fotos y videos de su viaje a la Costa.

Un abrazo a todos desde Cartagena. Gracias por los mensajes de apoyo. pic.twitter.com/0KxK4JdEDV — Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles) January 8, 2018

Luego de esto, aparecieron audios revelados por Noticias Uno donde este se muestra claramente insultándola y maltratándola.

Estos son los audios que demuestran la ternura con la que Gustavo Rugeles trata a su pareja. Vean el video completo, como dijo Olga Sánchez de la Casa de la Mujer, "en esta situación, nada raro que esta mujer termine asesinada". pic.twitter.com/ZuHC3qf4EO — Wally. (@MeDicenWally) January 9, 2018

Así desvían el debate

Muchos despistados creen que como el periodista es asiduo a las corrientes de derecha, todo es un complot de los "medios de izquierda" para desprestigiarlo, como si ese fuera el punto para tapar lo que se denunció en la Fiscalía.

Hiciste falta Tavo, palante si te persiguen es por que tu trabajo esta molestando @GustavoRugeles . https://t.co/uj9Y7SVkrM — Cielo Rocio (@Crguerra30) January 7, 2018

La convicción, la gallardía y el compromiso, de informar con veracidad son los mayores pilares de un gran periodista, siga adelante, porque Colombia necesita periodismo de verdad. Y cuando uno pisa callos…. — Jhon Jairo (@JhonJai66247105) January 7, 2018

Mi querido @GustavoRugeles No necesitas agradecer nada, muchos que te conocemos, sabemos la clase de ser humano y de periodista que eres, tu talante y profesionalismo te hacen blanco de tus enemigos.No se necesita tratar con vos para saber quien eres !! Sigue en la lucha — El Pregón Verde (@rogumomo) January 7, 2018

Pero acá sale un mensaje de su hermana donde se revela que ella está sometida a una intensa presión, por lo que muchos se preguntan, ¿por qué sigue con él?

Su vulnerabilidad

Probablemente Marcela, quien no tiene el mismo grado de ingresos y escolaridad de Rugeles, es víctima de violencia económica: al no tener dinero y trabajo que la hagan independizarse de su agresor, se aguanta los abusos por no tener otra opción para independizarse. Y esto no solo sucede en el caso de estratos medios y bajos: en los altos esto también se da, como se vio en el testimonio de Constanza López, cuya tutela contra su marido, quien se llevó todo y dejó de pagar los estudios de su hija, además de amenazarles, llevó a la Corte Constitucional a que esto fuese reconocido como un delito. López tuvo que soportar muchas trabas de la justicia para esto.

También es posible que Marcela sea manipulada, como dice su hermana y amenazada. Que tiene miedo y que ha sido atemorizada. Generalmente, la víctima también tiene la autoestima en el suelo y le cuesta salir de esa relación tóxica. Otras mujeres sienten culpa, vergüenza por tolerar todo esto por amor. Esto se conoce como "Síndrome de la mujer maltratada" y en algunos países se usa en sistemas penales para reconocer por qué algunas víctimas terminan matando a su agresor.

En el caso de Marcela, si ella no ratifica su denuncia, Rugeles será absuelto.