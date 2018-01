Piden cadena perpetua para Nahir Galarza, la argentina que asesinó a su novio

El caso de Nahir Galarza, la joven que asesinó a balazos a su ex novio, Fernando Pastorizzo, arroja novedades. Tras conocerse que la acusada no tenía rastros de pólvora en sus manos y que la Justicia analiza un video de la madrugada del crimen, los padres de la víctima decidieron convocar a dos abogados para presentarse como querellantes, con el objetivo de apuntalar la investigación.

De esta manera, el abogado Sebastián Arrechea, representante de Gustavo Pastorizzo (padre de la víctima) y Rubén Virué, asistiendo a Silvia Mantegazza (la mamá de Fernando) se presentarán en los tribunales de Gualeguaychú, en Argentina.

La decisión de la familia de intervenir en el expediente no obedece a una disconformidad con la labor llevada adelante por el fiscal Sergio Rondoni Caffa, sino a contrarrestar la estrategia de la defensa de Nahir Galarza, que instaló la idea de que el asesinato fue consecuencia de una relación enfermiza en la que la joven fue víctima de violencia de género.

"Aún no tenemos toda la información, ya que no estamos legalmente constituidos, y si bien en la gran mayoría de los casos intervine como defensor, en esta oportunidad, el padre de Fernando me convocó para asistirlo legalmente. Realizaremos los trámites administrativos en Gualeguaychú y luego, seguramente, acompañaremos en un todo el trabajo del fiscal, como la postura acusatoria", adelantó Arrechea. "Lo que me interesa por sobre manera es mantener la calificación legal y los agravantes, para, de esa manera, sostener la pena máxima", resaltó.