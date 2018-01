El cruel consejo sobre iPhone para “chicas” en situación de peligro

Ningún teléfono iPhone está preparado para enviar un mensaje a la comisaría de policía más cercana con tan solo pulsar un botón, en el caso de que su propietario desee hacerlo porque sienta que está en una situación de peligro.

Días después del hallazgo del cadáver de Diana Quer, una joven madrileña que fue asesinada, ha comenzado a circular por WhatsApp y Twitter un mensaje dirigido a “chicas con iPhones” que aconseja a las jóvenes que ante “una situación peligrosa o insegura” presionen “el botón de bloqueo cinco veces” y deslicen el botón de SOS.

De esa manera, se activará supuestamente el GPS del móvil y la comisaría más cercana recibirá una alerta y enviará “un oficial”. “Comparte para salvar tu vida”, concluye el mensaje, que ha sido difundido de forma masiva pese a que no procede ni de iPhone ni de fuentes oficiales como la policía. Pero no solo es falso sino que contribuye a empeorar la situación de peligro al no pedir ayuda de la forma adecuada.