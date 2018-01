Así se hace efectivo el impedimento de salida de Ecuador por juicio de alimentos

Dialogamos con Alexis Eskandani, subsecretario de Migración del Ministerio del Interior, quien explicó cómo se opera dentro de las unidades de control migratorio ante el impedimento de salida del país a ciudadanos que tienen esta alerta por juicio de alimentos.

Cabe destacar que un ciudadano puede tener un juicio de alimentos pero eso no significa que tiene el impedimento obligatorio para salir del país. Según Eskandani, los impedimentos de salida del país únicamente se los otorga a los ciudadanos ecuatorianos.

"No se puede impedir la salida de un extranjero por garantías constitucionales y derechos humanos", dice y acota que "el número de restricciones de salidas de Ecuador no se registran en el Sistema de Migración porque cuando el ciudadano llega al counter del personal de control migratorio en los aeropuertos o terminales no se cumple con el proceso de abandono de territorio y por lo tanto no se le sella el pasaporte".