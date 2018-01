WhatsApp se despide del 2017 con caída mundial

Sí, tal parece que a WhatsApp, uno de los mensajes más populares del mundo, le gusta poner en jaque a sus usuarios, según reportan usuarios de redes sociales, el mensajero se cayó.

Cerca de las 13:00, hora de México, WhatsApp comenzó a tener fallas en la entrega y recepción de lso mensaje, situación que fue evidenciada en redes sociales.

WhatsApp is having issues since 01:41 PM ESThttps://t.co/hGQzHHfhC6

RT if you're also affected #whatsappdown pic.twitter.com/R9DuBZK2yi

— Outage Report (@ReportOutage) December 31, 2017