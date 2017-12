Superluna 2018: Será el 1 de enero

La última #Superluna de este año fue la mejor 🌕 Al caer la noche en todo el mundo, los observadores del cielo fueron invitados a ver la súper luna más brillante del año. Las fotos muestran una luna llena que fue más brillante, más grande y más cercana a la Tierra que las anteriores de 2017. Este raro evento lunar, solo se puede ver cuando la órbita y el ciclo de la luna coinciden en el momento justo. Fuente: www.nationalgeographic.com

A post shared by National Geographic (@natgeo.la) on Dec 4, 2017 at 9:15am PST