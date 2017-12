Asambleísta ecuatoriana se defiende de montaje en su contra

La representante de Loja ante la Asamblea Nacional y segunda Vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL, Verónica Arias, a través de sus redes sociales, se defendió de las fotografías que circularon en su contra ya que se observa que está dormida en su despacho, sin embargo, esto se trata de un montaje, aseguró la legisladora y emitió a través de un video la prueba de esto.

Sabemos quien está detrás de un burdo montaje que intenta desprestigiar mi gestión como legisladora. NO me van a callar ni amedrentar. Siempre he enfrentado con valentía mis acciones y decisiones. pic.twitter.com/QNh5RqaTNf

— Verónica Arias (@veronicaariasf) 29 de diciembre de 2017