La diputada mexicana que está siendo acosada en redes por subir una foto 'desnuda' Una nueva polémica en la política desató comentarios misóginos contra la diputada

Lourdes Valdez Cuevas, diputada del Partido Acción Nacional (PAN) de la Ciudad de México, desató polémica, luego de que se viralizara una foto donde aparece desnuda en la ducha.

La imagen generó comentarios de todo tipo y entre los que reprocharon su acción y los que plasmaron frases lujuriosas, no cabe duda que los usuarios cayeron la misoginia y el acoso.

“Acá bañándome #PorSiEstabanConElPendiente #HayQueIrATrabajar. Buenos días!”, escribió la legisladora para acompañar la imagen.

Pero el hecho de que una mujer aparezca desnuda o enseñando piel o lo que sea en sus redes sociales no significa que exista el derecho de acosarla o atacarla., ni de pedir más fotos así ni soltar frases vulgares. Las redes sociales siempre nos van a criticar con algo que pongas que no sea del agrado colectivo.

¿Existe el pack de Lourdes Valdez Cuevas?

:v — O. M. M. (@7x7Love) November 3, 2017

"Sea seria, por favor. Luego por eso no creemos en los políticos", comentó un usuario. A lo que la asambleista respondió: "Seria? Soy seria!! Que tome las cosas con filosofía…es otra cosa! Relájate…yo soy como todos…con defectos y viirtudes, todo eso lo hacen los ciudadanos…rompe paradigmas! No busques que sean falsos y doble moral!! Y si no te gusta…quítame de tus amigos!!". Valdez Cuevas justificó su acción con que estaba feliz porque había regresado el agua a su edificio, luego de les habían cortado el servicio.

La diputada retiró de su cuenta personal la fotografía, pero volvió a subir otra con un tono más sarcástico que dejó claro que cuando de su cuerpo se trata, ella puede hacer lo que quiera.