Así se siente interpretar a la prostituta más famosa del mundo

Ei, cariocas! Hoje tem exibição do 1o episódio da segunda temporada de #MeChamaDeBruna pra quem quiser assistir! Só precisa se inscrever no site do Rio Market (evento dentro do Festival de Rio) e aparecer às 19h30 no Hotel Royal Tulip em São Conrado. Vou amar ver a sala cheia! ❤️ (E sobre essa foto eu gostaria de agradecer ao @sagapersonal por me ajudar a ficar com um corpo aceitável pra ficar nua em 65% das cenas, mas também ao @photoshop porque sem você eu não seria nada, lindo ❤️)

