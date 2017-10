Lapidaria comparación entre lo que viven las mujeres en Chile vs. Hawáii se vuelve viral Una chilena contó su experiencia viviendo en ambos lugares y las diferencias son abismantes.

Viral se ha vuelto en redes sociales la extensa reflexión de una chilena que compara el acoso que vivió por años en Chile, versus su nueva vida en Hawáii, lugar al que decidió emigrar por el trato que sufren las mujeres en este país.

"En el reino de Hawaii nadie te grita cosas desde los autos, nadie te mira de abajo hacia arriba, ver mujeres caminado en bikini, por la calle ,en las tiendas y nadie se da vuelta a mirarlas es lo normal.. creo que la unica vez que me piropearon en la calle, desde un auto, fue otra mujer", comienza diciendo.

"Imagínense una realidad paralela donde ellas andan sin sostenes con polera, en bikini, con transparencias y nadie les grita asquerosidades, así es Hawaii, y por esto que leen abajo en esa foto, lamentablemente, y con el dolor de mi corazón, no puedo volver a mi Chile querido a criar a mi hija cerca de su familia ni mis amigos… afortunadamente a ella jamás la van a acosar en el metro ni en la micro . Las mujeres dan pecho tranquilas, en la noche caminan por la calle seguras y no con un cuchillo automático en la mano derecha preparado para defenderme en cualquier momento… sí, después de que un wn me agarro el poto a las 5 de la mañana caminado a trabajar, dije nunca más!"

La joven madre y tatuadora, compartió esta foto donde aparece Denise Rosenthal recibiendo comentarios obscenos por una simple foto en su Facebook.





"Leer estas cosas, que el comentario más asqueroso tenga 300 likes wn… y después nosotras somos las feminazis con arena", agregó sobre la imagen de la cantante.

"Una cosa que aprendí aquí es que una vez un tipo me dijo cuando le conté como era ser mujer en verano en chile, y no podía creer que los hombres tiren besos a desconocidas o les griten cosas y nadie diga nada, me contó q cuando le gritas algo a una mujer o te quieres pasar de listo si esta borracha , nunca sabes si ella es una navy o marine, te arriesgas a que te saque una automática en dos segundos y te vuele la cabeza. Que ganas de que los onvres machitos shilenos tengan ese mismo miedo algún día. Y deseo de todo corazón que las mujeres empezaran a armarse y balazo con loh gileh que te digan o hagan algo…si , así de cuma hahaha que dejen de creer que es ‘normal’ y es un piropo las asquerosidades que suelen gritarte por tu ropa o tu cuerpo".

Y concluyó aseverando que no volverá a Chile. "Mi día fue tan lindo y estaba pensando en que seria maravilloso ir a Chile por dos meses en verano… hasta que me acorde lo que es ser una chilena promedio en la calle", puntualizó.