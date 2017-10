Captan a Malala Yousafzai usando pantalones denim y el Internet no deja de atacarla

La historia de Malala Yousafzai es una de las más empoderadas que hay. Hace 5 años, le dispararon en un intento de impedirle que hablara por educación de las niñas y hoy, a sus 20 años de edad, es una de las conferencistas más importantes del mundo.

5 years ago, I was shot in an attempt to stop me from speaking out for girls' education. Today, I attend my first lectures at Oxford. pic.twitter.com/sXGnpU1KWQ

— Malala (@Malala) October 9, 2017