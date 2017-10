Compañía de gimnasios ante reclamo de mujer: “Otra llorona feminazi que terminará sola con sus gatos”

Un aviso de un gimnasio en Reino Unido terminó desatando toda una polémica luego de las terribles respuestas de la compañía en su cuenta de Twitter.

Una mujer publicó la foto de la campaña señalando que era totalmente inapropiado ponerla fuera de una escuela.

"Precaución: ¡Skinnypigs te hará ver mejor desnudo!”, dice el cartel junto a la figura de dos mujeres, una con sobrepeso y otra delgada y en bikini.

What element of totally inappropriate shall we say about this @SkinnypigsUK ?? Put up outside a school?! Come on!! pic.twitter.com/ugD5QRP7Yi

De inmediato comenzaron las críticas según indica el Daily Star y todo terminó en una gran polémica por las respuestas de la compañía.

"Esto es impactante de muchas maneras. Imagen corporal negativa, ubicación inapropiada y un nombre de compañía realmente horrible”, escribió una tuitera de nombre Sarah.

“Gracias por el aporte, parecerás mucho menos estúpida si miras qué es Skinnypigs y lo lograrás si investigaras un poco”, refutó de manera increíble el gimnasio.

Tras ello, siguieron las descalificaciones e incluso trató a de “feminazi” a Sarah. “Debería haberlo sabido con tus gafas y tu pelo morado”.

Otra usuaria escribió: “¡¿Esto es una broma?! Tienes que ser flaco para lucir bien desnudo !! ¡Qué vergüenza”. La respuesta no se hizo esperar y fue con todo.

“Solo otra llorona feminazi que terminará amargada y sola con una casa llena de gatos (pero cree que puede cambiar el mundo al quejarse)”, publicó la cuenta de Twitter de la compañía.

Just another whiney feminazi who will end up bitter and alone with house full of cats (but thinks she can change the world by complaining)

— Skinnypigs® Fitness (@SkinnypigsUK) October 17, 2017