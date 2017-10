Victoria, la mexicana asesinada por su famoso novio 'skater'

El 1 de septiembre era un día de festejo para Victoria Salas. Primero, una cena con sus amigos más queridos. Después, descubrir la sorpresa que su novio, el skater Mario Sáenz, le tenía preparada. Sin embargo y lamentablemente, su vida le fue arrebatada esa misma madrugada.

De acuerdo con los informes policíacos que se dieron a conocer, Victoria fue encontrada sin vida, con visibles huellas de violencia, en una de las habitaciones del Hotel Novo Coapa la tarde del 2 de septiembre.

Esa madrugada, Victoria avisó a su madre que su “novio había pasado por ella”. Ella y Sáenz ingresaron al hotel, pero a las 5:30 de la mañana, con base en las declaraciones de los empleados a la policía, el skater salió solo de las instalaciones e indicó que su acompañante se quedaría un par de horas más en la habitación.

A las 15:30, hora en la que se tenía que desocupar la habitación, los empleados ingresaron a ésta y fue entonces que descubrieron a Victoria ya sin vida en la tina de baño. Ella tenía una herida punzocortante en el cuello y su cuerpo estaba (durante casi 10 horas) bajo el agua caliente de la regadera.

Consuelo Salas, la mamá de Victoria, acusa a Mario del asesinato de su hija pero afirma que no fue detenido a tiempo porque tenía una coartada. Él le dijo a la policía que a la hora a la que ocurrió el crimen estaba presentando una denuncia por daños, que sufrieron las llantas de su auto en un bache.

Por ello, el día del velorio de Victoria (3 de septiembre) Mario estuvo detenido durante un par de horas, pero fue dejado en libertad.

Yo nada más vi a mi hija cuando la sacaron en la carroza de ahí ya no me permitieron verla, ni acercarme… Me vine enterando lo que le hicieron a mi hija porqué empecé estudiar los papeles de la necropsia… Y he investigado, y a mi hija la quemó, la quemó, con agua caliente”, narró la madre de Victoria.