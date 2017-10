Cinco famosas colombianas que se atrevieron a denunciar el maltrato de sus parejas Tomaron el valor de salir adelanta y además de contar sus historias para que otras mujeres no las repitan.

Cada vez se es más consciente en el mundo sobre el maltrato contra la mujer, y en general, hay un auge en contra de todo tipo de violencia. Esto, en parte, fue lo que hizo que estas famosas decidieran dejar a sus parejas maltratadoras y contarle al mundo lo que estaba ocurriendo.

Por el bien de ellas y el de muchas más mujeres, estas son las historias que han compartido.

Johanna Fadul

El hombre "adinerado y de buena familia" era tan posesivo que la llevó a renunciar a la actuación y al papel que hacía, en ese momento, en ‘Padres e hijos’. Y lo peor es que ellas dice que era tan “tonta” que le hacía caso.

Un día la Policía lo detuvo por agredirla en la calle, pero ella lo defendió y dijo que no estaba pasando nada. Afortudamente pudo terminarle y seguir adelante con su carrera.

Mónica Fonseca

Cuatro años después de haber terminado su relación definitivamente con el actor Mark Tacher, la periodista Mónica Fonseca contó que las causas que motivaron su divorcio con el mexicano fueron el maltrato físico y psicológico.

Duró tres años casada con él, dos de ellos en Máxico donde pasó la mejor época de su vida en un sentido, pero el peor respecto a su relación de pareja. Manifestó que específicamente los últimos dos meses fueron insostenibles.



Tatiana Arango

La actriz tuvo la valentía de terminar con Alvin Anaya, el hombre con el que llevaba 15 años de casada y con quien tiene tres hijos. Todo sucedió por una agresión que le hizo el acordeonero en un evento en Medellín, cuyo video además apareció en los medios de comunicación.

Johanna Moreno

Esta presentadora también tiene su historia. Hace un tiempo le contó al programa La Red este crudo testimonio sobre su expareja:

A veces le escuchaba comentarios como ‘ay, a ver, a ver, ¿dónde está la sangre?’. Si pasas por el lado y me das un empujón, ¿para ti no es agresión porque no hay sangre? Tengo chats en los que me dijo ‘ahí le mando el significado de la palabra estúpida, porque veo que usted no lo entiende’. Para mí los golpes fueron empujones, fueron forcejeo instantáneo que me dio incapacidad de 10 días por Medicina Legal. Un día hubo un comentario como ‘sígame jodiendo y verá lo que le va a pasar’”, agregó.

Aura Cristina Geithner

La actriz habló para la revista Elenco y reveló detalles de su infeliz matrimonio con el actor argentino Marcelo Dos Santos. “La vida con él era muy difícil. Era un hombre prepotente, que producía miedo. Era machista. Ya había nacido el niño cuando me tomó por el cuello fuertemente. Después el maltrato psicológico fue peor”, declaró la actriz a la revista.

Tras una batalla jurítica, la actriz obtuvo hace más de cinco años la custodia de su hijo, y vive feliz desde ese momento en adelante.