Mujer denuncia a su acosador en Facebook

Diana Laura Núñez es una valiente. La joven, campeona mexicana de frontón, usó su perfil personal en Facebook para denunciar a su acosador.

El 9 de octubre la mujer publicó en su perfil social la captura de un mensaje que recibió en Messenger de un hombre llamado Julio Domínguez, quien la amenazaba y decía tenerla vigilada.

La joven, en cuya descripción en Facebook se especifica que es atleta de alto rendimiento y campeona mundial de Frontenis Sub 22, acompañó la imagen con un mensaje contundente: ser valiente, exponer a su acosador e impulsar el HT #NiUnaMás.

“Hoy por la mañana quebraron el vidrio de mi carro y me dejaron una nota, diciendo claramente mi nombre completo y que me iba a violar y a matar”, denunció Diana Laura en su publicación… quiero decirte que NO ME ASUSTAS, NO TE TENGO MIEDO, no estoy sola y hay mucha gente que me quiere, está conmigo y me cuida y en dado caso que me encuentres sola yo me sé defender”, puntualizó.