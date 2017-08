Miss Reino Unido: la indignante razón por la que devolvió la corona Zoiey Smale, originaria de Inglaterra, ganó el concurso 'Miss Continentes Unidos'.

El pasado mes de junio, Zoiey Smale, fue coronada Miss Reino Unido, esto en el certamen ‘Miss Continentes Unidos’. En ese momento todo era felicidad, pero hoy las cosas son muy diferentes.

Zoiey acaba de confesar que tomó la decisión de devolver su corona después de que los organizadores del evento le pidieran que adelgazara lo máximo posible, esto para que pudiera competir en la final internacional, que se celebrará el próximo mes de septiembre en Ecuador.

Tengo una talla 10 (talla 38 española), no estoy gorda en absoluto, estoy en la media. ¿Cómo pueden pedirme que pierda todo el peso posible para la competición? Es horrible y me han hecho sentir basura durante mucho tiempo”, dijo Smale a Daily Mail.

Less than a month till I represent GB in the world finals 🇬🇧 #london2017 pic.twitter.com/GPueV99PZc — ♛Zeezus♛ (@Zo13y) August 6, 2017

Un sueño destruido

Fue sólo unas semanas después de haber ganado ‘Miss Continentes Unidos’ que la directora nacional del concurso le llamó a Zoiey, de Nottinghamshire, Inglaterra, para decirle que los directores ecuatorianos querían que bajara de peso.

“Ella me dijo: ‘Quieren que hagas dieta y que pierdas tanto peso como sea posible para la final’. Yo pensé: ‘¿Perdón?’. Fue una de esas cosas, en el siglo XXI con las que no esperas que la gente sea tan brusca”, explicó Smale.

La ahora ex Miss Reino Unido confesó a dicho medio que las palabras de la directora la hirieron profundamente. Pese a que ella sabe que su peso es el ideal, la petición de adelgazar la hizo sentirse muy mal con su cuerpo durante mucho tiempo.

Después de colgar el teléfono, y de pensarlo detenidamente durante dos semanas (en las que no habló para nada con los organizadores), Zoiey tomó la decisión de no competir en la final internacional.

Le dije a mi directora, que fue realmente solidaria, que no considero que alguien deba decirle eso a las niñas [que bajen de peso], es horrible y está mal… No creo que esa delgadez sea un buen modelo a seguir…. Devolví mi título porque no voy a apoyar una competencia que haga esto a la gente”, indicó.

Actualmente Zoiey trabaja en el mundo del deporte y quiere aumentar la conciencia sobre los concursos de belleza “rogue”, en los que afirma que las mujeres más curvy se mantienen ocultas en el fondo y se anima a usar sarongs en rondas de trajes de baño.