Vocalista denuncia en pleno concierto acoso sexual contra una mujer

Sabemos que el acoso sexual contra las mujeres es una situación preocupante a nivel mundial. Por ello es que aplaudimos a Sam Carter, vocalista del la banda británica Architects, quien hace unos días decidió interrumpir su concierto para denunciar ante el público la agresión sexual contra una mujer.

Todo sucedió durante el Lowlands Festival en Biddinghuizen, Holanda. Carter, que se notaba visiblemente molesto, expresó que vio cómo una chica, a la que alzaron en brazos entre varias personas, había sido manoseada sin su consentimiento.

Aunque Carter dudó si debería decir algo acerca de lo que había visto, al final decidió hacerlo de esta forma:

Después de estas primeras palabras, el vocalista recibió una tanda de fuertes aplausos por parte del público que se encontraba en el concierto. Pero sus palabras no quedaron ahí, él continuó con una severa represión hacia el agresor:

Como era de esperarse, la acción de Carter ya se volvió viral. Incluso la asociación Safe Gigs For Women, que trabaja para evitar el acoso sexual, le agradeció vía Twitter al vocalista por el gran paso que dio al denunciar.

We've had a flurry of activity overnight thanks to @Architectsuk – thanks so much for what you did. We need more bands to do the same

— safegigs4women (@safegigs4women) August 19, 2017