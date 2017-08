Miembro del Ku Klux Klan amenaza de muerte a periodista por ser negra Probablemente haya sido el peor momento en la carrera profesional de la reportera.

La experimentada reportera del noticiero de Univisión, Ilia Calderón, temió por su seguridad cuando un miembro del Ku Klux Klan (KKK) la amenazó con quemarla viva durante una entrevista.

Y es que como parte del especial En la boca del Lobo, Calderón fue hasta Carolina del Norte para conocer a un líder del grupo supremacista blanco. Una vez en el estado, la reportera y el equipo de trabajo de la cadena de televisión llegaron hasta la casa de Chistopher Barker, mago imperial de los Leales caballeros blancos del KKK.

“Lo primero que me dijo fue que yo era la primera persona negra que pisaba su propiedad”porque “ellos no quieren a los inmigrantes”, relató la periodista al canal.

Por esa razón, Baker le cuestionó a Calderón por qué no se regresaba a su país natal, Colombia. “¿Por qué no te regresas? Si amas a tu país, ¿por qué vienes acá buscando trabajo? Yo los escucho diciendo que hacen los trabajos que nosotros no hacemos. Hay gente blanca y negra que quiere esos trabajos y no tenemos nada en América porque ustedes siguen inundándola. Pero, como dijo Dios, los correremos de aquí”, apuntó.

A lo que la periodista le respondió: “¿Me va a correr de aquí?”. “No, te vamos a quemar, como lo dijo Dios”, ripostó el líder.

“En ese momento, realmente, sentí mucho miedo por mi seguridad y por la seguridad de todo mi equipo. Aunque el peor insulto para mí aún estaba por venir”, relató Calderón a las cámaras de la cadena de televisión.

Y es que los insultos por parte de Baker cada vez fueron más fuertes. Mira mis ojos y mira los tuyos. Yo soy muy superior a lo que tú puedas ser. Para mí eres una perra cruzada, eres una perra”, comentó.

“Todo mi equipo me advirtió que me iban a insultar. Yo sabía que me iban a insultar. Yo sabía que me iban a tratar mal. Pero nunca me imaginé el nivel a insultar, de una manera que ni siquiera existía en mis más remotos pensamientos”, confesó Calderón.

Mira el reportaje completo: