Malala, la mujer que ganó el Nobel de la Paz, ahora irá a la universidad

La activista recibió el Nobel de la Paz a los 17 años, convirtiéndose en la mujer más joven en recibir este galardón.

Desde los 11 años se popularizó luego de escribir para la BBC acerca de la ocupación talibán en el valle de Swat, Pakistán.

Malala Yousafzai acaba de decirle al mundo que está muy emocionada pues fue admitida por la Universidad de Oxford para estudiar Filosofía, Política y Economía.

Además de felicitar a todos los estudiantes que lograron un lugar en la universidad se dijo contenta por este logro. Aunque no reveló sus notas, pero para poder acceder a un lugar en Oxford debieron ser muy altas.

So excited to go to Oxford!! Well done to all A-level students – the hardest year. Best wishes for life ahead! pic.twitter.com/miIwK6fNSf

— Malala (@Malala) August 17, 2017