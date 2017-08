Zan TV, el primer canal afgano de televisión hecho por y para mujeres

Las mujeres en Medio Oriente no tienen la posibilidad de hacer actividades que en este lado del continente nos parecen normales, como aparecer en la televisión.

Desde la caída del grupo Talibán en 1996, la prohibición de algunas de sus leyes extremistas como la de acceder al sector de la comunicación o a la educación fueron derrocadas, eso hizo posible que las mujeres participaran de los medios de comunicación.

Un grupo de mujeres está haciendo historia al convertirse en el primer canal hecho por y para mujeres. Zan TV, que literalmente significa ‘la televisión de las mujeres’, comenzó hace tres meses con un presupuesto muy bajo con el objetivo de mostrar la noticia desde la perspectiva femenina.

En entrevista para Reuters, Nasrin Nawa, directora del programa de noticias, dijo que buscan que las mujeres tengan un rol activo en la política y la sociedad.

El equipo está conformado por cincuenta periodistas entre 17 y 28 años, que buscan darle voz a un grupo que estuvo silenciado por mucho tiempo.

La audiencia del programa matutino no supera las 90 mil personas, afirmaron a The Guardian que todos los días reciben amenazas y reproches. Algunas de la participantes incluso han sido víctimas de violencia de género en sus círculos más cercanos.

Justice for women

Women's Participation and presence in the society and is the women's portion in power is justly? pic.twitter.com/9BGdFLg87q