Este es el tuit de Barack Obama que nos recuerda que nadie nace racista

Desde que comenzó su campaña y hasta hace algunas horas, el mensaje xenófobo de Donald Trump ha sido una constante, haciendo que la opinión se divida.

Hace algunos días Charkittesville, Virginia, vivió uno de los actos de violencia más estremecedores de este 2017, los supremacistas blancos se manifestaron enviando mensajes de odio.

Al menos una persona murió y 19 resultaron heridas luego de que un automóvil embistiera a una multitud que se manifestaba.

El ex presidente Barack Obama, quien fuera el primer afroamericano en llegar a la presidencia, envió un mensaje que logró convertirse en uno de los más ‘gustados y retuiteados’ de la historia.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm

— Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017