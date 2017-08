Jenniffer González se convierte en una de las republicanas más influyentes en los Estados Unidos La puertorriqueña fue reconocida por un medio noticioso del país norteamericano.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, fue reconocida hoy como una de las republicanas más influyentes de la nación estadounidense por el medio Newsmax.

El sitio de noticias publicó una lista de 100 mujeres republicanas, entre las que se encuentran congresistas, miembros del gobierno federal, empresarias y gobernadoras. Newsmax explicó que las mujeres seleccionadas “han sido pioneras por iniciativa propia. Cada una reflejando sus principios en distintos ámbitos públicos”.

Sobre González Colón, el medio indicó que “es una veterana en la política del país que ha sido presidenta del Partido Republicano de Puerto Rico y la Cámara de Representantes. Ella es la persona más joven, y la primera mujer, electa comisionada residente, el único representante de la isla en el Congreso”.

Gracias por permitirme servirles. A representar la fuerza y voluntad de nuestro pueblo y de la Mujer puertorriqueña. A post shared by Jenniffer A. González-Colón (@jenniffer) on Jan 3, 2017 at 7:16pm PST

Esta no es la primera vez que un medio nacional reconoce a González Colón como una voz importante en la capital federal con solo siete meses de estar en el Congreso. En junio, el periódico The Hill la reconoció como una de las líderes latinas ascendentes en la capital federal en su lista: The Hill’s Latina Leaders to Watch.

Estos son los algunos de los nombres que acompañan a la boricua en la lista: