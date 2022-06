Puertorriqueñas se unen al Paro Internacional de Mujeres

Por: Redacción de Nueva Mujer

La Coalición 8 de Marzo (C8M) anunció que mujeres en todo Puerto Rico se unirán al paro para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Shariana Ferrer, una de las portavoces del C8M, dijo que en la jornada de protesta reclamarán que se reconozca el valor económico y social del trabajo de la mujer con el lema Si nosotras paramos, el País se detiene.

«El llamado es a que el 8 de marzo muestres tu apoyo al Paro Internacional de Mujeres para crear conciencia que sin nosotras el País se detiene. Que las mujeres no trabajen, que no estudien, que no compren durante esa hora, y así dejaremos sentir al País cuán indispensable somos para que este camine», dijo Shariana Ferrer, una de las representantes del C8M.

Además, invitó a las mujeres a vestir de violeta y a que desde sus trabajos, hogares, escuelas o donde se encuentren, manifiesten repudio a la Junta de Control Fiscal y a las acciones contra el Pueblo que está tomando el Gobierno.

Las féminas se harán sentir desde muy temprano, el 8 de marzo, con acciones contundentes, incluyendo desobediencia civil. Sin embargo, el paro se hará de 11:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

El Paro Internacional de Mujeres reunirá a miles de féminas en más de 30 países, en denuncia de la inequidad por género. La Coalición 8 de marzo se convoca anualmente desde el año 2009 para la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.

