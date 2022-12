3 metas que podemos agregar a la lista para el 2015

Muchos de nosotros hemos hecho, por lo menos alguna vez en la vida, una lista de metas y propósitos para el año que viene. Este ejercicio mental, que muchas veces plasmamos en papel, nos ayuda a clarificar las cosas que deseamos lograr o cambiar.

Puede que para algunas personas esto signifique planificación excesiva o control innecesario, pero para otros, la lista de propósitos es una especie de catarsis y una solución a la desmotivación y desgano que puede producir la idea de un año más.

Es probable también, que las cosas que nos proponemos en estas fechas no se mantengan durante el año, y esto no quiere decir que no seamos constantes o que no nos esforcemos por lo que queremos; simplemente, el tiempo puede modificar todo.

Si alguno de ustedes ya comenzó a pensar en las metas para el 2015, hay un par de sugerencias que podemos plantear y que, las tomen o no, vale la pena mencionar.

La lista de metas es algo muy personal y se adapta a la situación de cada uno, pero también existen propósitos universales que beneficiarán a quien sea que los cumpla.

Comer más sano y equilibrado

Así como nuestras relaciones y amistades requieren de atención y dedicación, también debemos tomar en cuenta la importancia de nuestra salud y alimentación. Muchas veces por falta de tiempo o interés, optamos por alternativas menos sanas a la hora de comer y después nos arrepentimos.

Una buena meta para este 2015 puede ser proponerse comer de manera más sana y tener mayor conciencia de lo que introducimos a nuestro organismo.

Cambiar los malos hábitos

Suena difícil, pero no lo es tanto. Todos tenemos malos hábitos y costumbres, y a pesar de estar conscientes de que está mal, lo seguimos haciendo. Parte del amor propio tiene que ver con hacer lo que nos gusta y cambiar lo que sabemos que nos hace mal.

No caer en excesos

Comer o beber de más de vez en cuando no es terrible ni tampoco nos va a hacer mejores o peores personas. Sin embargo, para enfrentar de buena manera el año que viene es necesario cuidar los excesos y evitar caer en vicios innecesarios.