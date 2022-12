Padre de la web habla de la violencia de género en internet

La gran mayoría de los países están fallando en el combate a la violencia de género en línea, de acuerdo con el índice 2014-15 de la World Wide Web Foundation.

Este reporte analiza la contribución social, económica y política de internet en 86 países. Según las conclusiones, el 75 % de las naciones, incluso las más desarrolladas, han actuado de forma insuficiente en casos de violencia de género en internet.

La fundación señala que en muchos países no hay claridad en cuanto a protección legal, no existen leyes o no se aplican: la violencia de género en línea se está pasando por alto.

De acuerdo con la investigación, se carece de entrenamiento, de pautas claras a seguir, la policía y los sistemas de justicia no tienen información suficiente, de manera que dejan de arrestar y perseguir a quienes cometen este tipo de actos.

El reporte habla de cómo las pornovenganzas han proliferado, junto con el acoso y el hostigamiento cibernéticos, como ejemplo de que la inequidad de género puede manifestarse también como violencia en línea.

Al respecto, Tim Berners-Lee, creador de la web, asegura:

Mientras la economía global se vuelve cada vez más digital, los países deben adquirir la habilidad de usar la red para el bien común. Esto incluye qué tan equitativo o inequitativo, que tan pobre o tan rico es un país.

Tim Berners-Lee concluyó que internet puede luchar contra la desigualdad, pero sólo con ayuda del derecho a la privacidad y la libertad de expresión.