Uñas rosa palo que derrochan coquetería y sofisticación después de los 40

Hay colores elegantes y luego está el rosa palo, que se ha convertido en el favorito de muchas por su clase, feminidad y sofisticación ya sea en outfits o diseños de uñas.

Es una base de acabado natural perfecta para cualquier edad y lo mejor es que gracias a su versatilidad admite cientas de variaciones, si te gusta seguir las tendencias u optas más por motivos clásicos, todo es permitido.

Diseños de uñas rosa palo que debes copiar este verano

Con glitter

Los detalles en glitter marcarán la diferencia de forma elegante.- Instagram @nailperfectionbynatalie.

Como este tono resulta muy ‘lady’, puedes darle un toque distinto agregándole brillos a lo largo de su superficie para decorarlo con mucho glamour.

Para la base lisa necesitarás un esmalte de glitter con pincel grueso, mientras que los lunares se pueden realizar hasta con cabezas de fósforos en casa.

Wavy nails

Las wavy nails son una de las tendencias que todas deberíamos probar.- Instagram @nailperfectionbynatalie.

Pero si buscas algo mucho más moderno, las uñas rosa palo también se apegan al motivo que es tendencia en redes sociales como Instagram y Pinterest: las uñas con ondas, que consisten en un punto de color en cada una con esta forma, sobre una base natural y transparente sellada con top coat.

Tipo mármol

Es original y elegante, especialmente para eventos formales.- Pinterest We Heart It

Este es un motivo que ya tiene más tiempo entre las opciones pero que no deja de ser el favorito de muchas por su acabado original y elegante. Solo basta hacerlo en un par de dedos para marcar la diferencia y es ideal para mujeres discretas que ya superaron los 40 años.

Con pedrería

Los detalles en piedras lucen geniales, pero en poca cantidades.- Pinterest Ok Chicas.

No obstante, para las que les gusta llevar su look a otro nivel, las piedras son un toque muy sofisticado, eso sí, del que no hay que abusar para no sobrecargar el estilo, cumpliendo aquello de que menos es más.

