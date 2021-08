Tintes de cabello para morenas oscuras que lucen sensuales y están de moda

Es indudable que las morenas oscuras gozan de una sensualidad natural, pero esta se puede potenciar y elevar al máximo con los tintes de cabello adecuados.

Ya sea para iluminar, refrescar o rejuvenecer, siempre es buena idea recurrir a las técnicas de coloración para darle un giro a tu look, eso sí, siempre respetando los tonos que más te favorecen porque la gama ideal para ti no es limitada.

Tintes de cabello ideales para morenas oscuras

Chocolate

La cantante Beyoncé ha sido una de las mejores exponentes de lo bien que queda este color en las morenas pues las hace lucir más bronceadas y con una luminosidad que favorece al aspecto de una melena saludable.

Tal como apunta Mujeres femeninas, otro de sus buenos atributos es que resulta intenso pero a la vez sobrio, por lo que armoniza con tus facciones y no será un cambio tan abrupto de buenas a primeras.

Luces en rubio

Pero si lo que persigues es una cabellera con movimiento, volumen, dimensión y por qué no quitarte varios años de encima, la técnica de babylights con rubio oscuro está muy de moda.

Las luces rubias no son algo prohibido para ti.- Pinterest Indique hair.

Los tintes de cabello para morenas oscuras no se limitan únicamente a cafés o negros, este es un mito de la moda que vale la pena dejar atrás. De hecho, los rubios opacos atenúan la intensidad del chocolate aportando mayor luminosidad al rostro.

Castaño oscuro

La diferencia entre esta coloración y el chocolate, es que esta gama de los castaños luce más opaca pero no quiere decir que no le dé vida al look.

Es ideal para las que quieran un aspecto natural, enfatizar las facciones y sobre todo, sea fácil de mantener sin tantas visitas a la peluquería.

El castaño oscuro se verá muy natural y sobrio.- Pinterest Hair Highlights Ideas.

Azabache

Y si muchas le huían al negro o azabache, la actriz Yalitza Aparicio prueba que no hay razones para hacerlo. Incluso, puede resultar beneficioso si te gusta aplicar tus tintes en casa y no invertir demasiado en tu cabellera. Uno o dos tonos debajo de la base natural lucirá perfecto.

