Trucos para tratar el cabello fino y evitar que sea quebradizo

Tener el cabello delgado ocasiona problemas todos los días para la mayoría de las mujeres. ¿La principal razón?, este tipo de cabello, por lo general, es muy quebradizo y requiere de nutrientes especiales para darle fuerza y resistencia.

Dependiendo de la textura, existe el cabello delgado, normal y grueso. Sin embargo, el cabello fino es el que más trabajo tiene de mantener ya que siempre corre el riesgo de maltratarse.

Otros de los problemas habituales del cabello fino están: pelo quebradizo, falta de cuerpo y volumen, enredos y nudos habituales y un limitado número de peinados.

Trucos para tratar el cabello fino

Si tienes el cabello fino debe evitar el abuso del secador. El calor puede provocar que el pelo se rompa con facilidad

Cada tipo de cabello tiene sus reglas, sean los del tipo gruesos o los finos. Acá algunos trucos para que puedas mantenerlo y así evitar que si es “fino” no se quiebre tanto:

– La primera regla es que siempre debes lavarlo con los productos fortificantes. Los más recomendables son los que poseen nutrientes que refuerzan la fibra capilar de la melena.

– Usa productos que contengan arginina, biotina y vitamina B5 para que la melena y el cabello crezca más fuerte y resistente a la rotura.

– Usa mascarillas naturales como las de leche de almendra que lejos de engrasar el cabello, lo pueden fortalecer. Lo recomendable es que apliques los productos desde la raíz hasta las puntas.

– Debes cepillarlo con bastante suavidad. Si tienes el cabello fino peinarlo rápido no te conviene. Desenreda siempre con un peine de púas anchas, empezando por las puntas. Y, para evitar que se rompa, aplica aceites naturales para protegerlo de la fricción.

– El pelo fino se ensucia con facilidad y más aún si sales con frecuencia a la calle. Pero, en la medida de lo posible, procura no caer en la rutina de lavarlo todos los días.

– Evita tocarlo mucho para que sea más resistente y fuerte. Cuanto menos lo toques, menos se engrasa. Eso es una norma que está más que comprobada.

Evita estos errores para sacarle provecho

En el caso de los cabellos lisos se recomienda no peinarlos utilizando demasiado el cepillo

Trata en la medida de lo posible de no realizarte cortes de cabello con capas en exceso. Este tipo de corte quitan volumen y elasticidad al cabello, por lo que hacen que sea más quebradizo. Lo mejor es trabajar con un corte muy estructurado.

Para los estilistas recomiendan es el corte “long bob” es muy favorecedor para cabello fino. Se trata de un corte de pelo que aporta vitalidad y llena de movimiento la melena. Prueba un corte que se adecue a tu rostro en estilismo corto o escalado, esos son los más favorecedores.

Otros errores frecuentes son los siguientes:

Usa en el cabello productos que contengan arginina, biotina y vitamina B5

– Debes evitar utilizar con exceso los productos de fijación pesados que aporten más peso al pelo. Lo productos que más dañan el cabello fino son los hidratantes, de styling o texturizante ya que pueden arruinar el volumen del cabello.

– Para los expertos es mejor emplear productos que contengan ingredientes naturales y vitaminas B5, C y E.

– En el caso de los cabellos lisos se recomienda no peinarlos utilizando demasiado el cepillo, basta con utilizar el secador para sacar el mayor volumen posible.

– Presta atención al cepillo que usas con frecuencia. En el caso del cabello fino, la mejor opción es que sea suave y de cerdas naturales. De esta manera, evitarás que se parta en exceso y se rompa.

– El cabello jamás se lava con agua ardiendo. El agua demasiado caliente agrede la fibra capilar y estimula las glándulas sebáceas. Opta siempre por lavar la melena con agua tibia y fresca.

– Piensa que el pelo, no por ser fino necesita menos hidratación, así que no huyas de los tratamientos nutritivos. Si eliges el acondicionador correcto, no aportará demasiado peso a tu melena y lo cuidará.

