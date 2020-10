Tonos que te harán lucir más joven después de los 40

Llegaste a los 40 años y estás buscando alternativas para refrescar tu look y tu enfoque está en el color de tu cabello, entonces presta atención a las recomendaciones que te presentamos en esta nota. Pues te traemos 3 tonos de cabello que te harán licor joven después de los 40.

Algo importante es que estés clara que la actitud es fundamental y más allá de querer esconder algo lo importante es sacarle partido, aprovechar tus fortalezas y la variedad de opciones que existen en el mercado para que logres lucir hermosa sin que nadie puede lograr adivinarte la edad.

La elección de los colores son claves a la hora de rejuvenecer el look, es por eso que la asesoría de un experto podrá ayudarte aún mejor a seleccionar según tu personalidad, color de piel y base de cabello la tonalidad perfecta para lucir joven después de los 40.

La clave es que te sientas feliz, cómoda, que luzcas radiante y llena de luz. La estilista Rossy Semprún precisa que los colores claros son perfectos para lograr un aspecto juvenil y encantador. “Las tonalidades claras en el cabello aportan luz, aportan movimiento a la melena y refrescan el rostro, por lo que es una de las primeras opciones que recomiendo a las mujeres que llegan por asesoría es utilizar tintes de colores medios a claro o con degrades para mantener una apariencia fresca y juvenil”.

Te presentamos tres tonalidades que pueden convertirse en todo un hit en tu próximo cambio de look si llegaste a los 40 y quieres lucir joven y fresca.

Castaño almendra

Hay una serie de tonos que nos ayudan a vernos más jóvenes después de los 40. - Dalila Dalprat en Pexels

El color castaño almendra pertenece a la gama de los marrones, es una de sus versiones claras, con destellos dorados, esto le aportará luz al rostro. Si amas el castaño oscuro olvídate de este por un momento, ya que marcan más las facciones del rostro y se puede aparentar más edad y definitivamente no es lo que estás buscando.

Cobrizo

Sin importar la edad que tengamos siempre podemos atrevernos a probar nuevos colores y cortes. - Milena Hasvil en Pexels

El color cobrizo es perfecto para todo tipo de piel y de cabello, relaja el rostro, brinda una apariencia natural y si llevas un corte de moda que se adapte a tus rasgos, el cambio será encantador y totalmente rejuvenecedor, jamás lograrán imaginar que llegaste a los 40 de lo juvenil que te verás.

Rubio miel

Si eres fanática del rubio pues ya puedes respirar aires de alegría porque el rubio miel puede ser perfecto para darte un toque más fresco y juvenil en estos 40 años. El rubio miel es color ideal para quitarse unos cuantos años de encima, así que no dudes que tendrás una apariencia de 30 años.

Son varias las opciones para refrescar nuestro look. - Instagram

El rubio miel es un gran opción porque brindan a la melena brillo, luz, volumen además este tomo es perfecto, lee bien, perfecto, para atenuar las líneas de expresión que dicen presente en tu rostro cuando van pasando los años.

“Al momento de hacer un cambio para verse más juvenil es importante que acudas a un experto, porque no es solo escoger por lo que dice en internet, es necesario considerar el tono de piel, la base de tu cabello, el color de ojos, el tipo de rostro hasta tus rasgos, la idea es que ese cambio se vea natural, porque si no el cambio no tiene sentido, se verá forzado y no logrará el objetivo de rejuvenecer tu aspecto”, precisó la estilista Semprún.

Consideraciones a la hora de cambiar el look

Escoge también un buen corte de cabello que te permita, uno que te permita renovar por completo tu look.

Busca asesoría de un experto para que evitar errores que no te den el resultado que desees.

Cuida tu cabello aplicando los productos adecuados a tu tipo de cabello y además usando mascarillas que te permitan tenerlo hermoso y saludable.

La alimentación y el descanso también son claves para tener una buena apariencia.

