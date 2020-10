¿Sombreros para el otoño? ¡Un rotundo SÍ para completar tus outfits!

Uno de los accesorios de los que poco se habla pero sí que aportan un gran cambio a tu apariciencia son los sombreros, los cuales no solo le dan el toque chic a tu outfit veraniego sino que son perfectos para el otoño.

Sin embargo, son muchas las que aún no se arriesgan a incluirlos en su día a día por miedo o por simplemente no saber cuáles son los más llevados y cómo combinarlos perfectamente, algo que está por cambiar.

Un sombrero fedora luce chic y sofisticado. - Instagram @chicwithkaiti

Sombreros, la clave faltante de tu look

Entre los motivos por los cuales debes reducirle volumen a las voces en tu cabeza del qué dirán y subirle más a las de tu felicidad y sentido fashionista es porque simplemente lucen increíbles.

Además, son perfectos para protegerte contra el sol lo cual nunca viene mal a pesar que apliques bloqueador religiosamente todos los días en tu rutina, explicó Glamour.

Aunque las opciones clásicas de paja de ala ancha se hayan quedado meses atrás con la temporada de verano, para estos meses puedes apoyarte en los bucket o fedora para tal fin.

Asimismo, son ideales para esos días donde tu cabello amaneció rebelde y no hay fuerza sobre la tierra que lo haga lucir en orden y arreglado. Los sombreros, son la solución en pocos minutos.

Ten en cuenta que atreverte a innovar y jugar con tu estilo fortalece tu autoestima, aumenta la seguridad en ti misma y llama la atención con tu originalidad.

Igualmente podrás experimentar con nuevas prendas para descubrir qué es lo mejor qué te va. Quizás te luzcan muy bien ¡y no lo sabías!

Ahora que ya te has animado a apostar por esta tendencia, es momento de buscar las opciones que mejor vayan con tu personalidad.

Lo positivo en cuanto a los sombreros es que hay para cada estilo. Ya sea que tengas pasión por lo deportivo, lo chic o lo más elegante, las alternativas están para cada quien.

Opciones para este otoño

Justamente una de ellas son los sombreros de piel falsa los cuales tienen la bondad de protegerte de los cambios climáticos que se hacen presente estos meses.

Sombreros de piel para resguardarse del clima. - Instagram @parsonvintage

Con su estilo noventero y atrevido, te harán lucir de maravilla en combinación con una chaqueta de cuero, conforme con el mismo medio.

En el mismo sentido, los baker boy te darán ese aire retro pero sofisticado a cada uno de tus looks, con influencias muy parisinas.

Baker boy, un estilo único en accesorios para el cabello. - Instagram @kimmiegotch

Y si de tendencias europeas hablamos, las boinas también son opción para los looks de otoño-invierno 2020 que aunado a esto le aportan elegancia y un toque preppy, explicó la misma fuente.

Boinas, un estilo parisino que toma fuerza este otoño. - Instagram @manuelavargas

¿O por qué no un bucket hat? Seguramente los has estado viendo en las redes sociales puesto que han tomado auge gracias a las celebridades e influencers que ya nada tiene que ver con sus orígenes de pescadores. Ahora es mucho más glam.

Bucker hat, una de las tendencias del otoño. - Instagram @rina_h_07

Otras alternativas

Como verás, las elecciones son muy diversas y hay para cada momento u ocasión. Si tienes un evento formal, la combinación entre un sombrero fedora y un traje de sastre no pasará desapercibida.

Estos, clásicos de Italia, se popularizaron gracias a artistas como Michael Jackson que lo usaron como emblema y que se caracterizan por tener ala corta e inspiración gángster, que no necesita nada más que un buen maquillaje para completar.

No obstante esto no significa que no puedes aventarte del todo a las tendencias con los sombreros XXL, que además de vanguardistas resultan muy dramáticos, por lo que te recomendamos que los lleves mejor en tonos neutros.

A pesar que no son los únicos accesorios de pelo que tienen relevancia actualmente, sin duda, es el que marcará más diferencia cada vez que salgas a la calle.

