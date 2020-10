Peinados muy fáciles con el cabello mojado para cuando no tienes tiempo de secarlo

Si eres de las que no tiene tiempo de secar su cabello, pues existen algunos peinados sencillos que te facilitarán la vida.

Estos peinados no te tomarán más de cinco minutos y son perfectos para las mañanas, así no perderás tiempo para salir al trabajo y no llegarás tiempo a ninguna cita.

Lo mejor de estos estilos es que no dañarán tu melena, te harán lucir elegante, fashion y a la moda, e incluso te harán lucir más joven y fresca, sin necesidad de secar tu melena ni esforzarte mucho.

Peinados muy fáciles que puedes hacer con el cabello mojado para cuando no tienes tiempo de secarlo

Moño bajo

Otra opción sencilla y elegante es el moño bajo, solo debes hacer una raya en el medio y con una liga amarra tu melena haciendo el moño bajo y también puedes agregar pasadores en la parte de delantera de tu cabello.

Con este estilo lucirás hermosa y muy elegante con cualquier atuendo que lleves.

El moño bajo es un peinado muy fácil de hacer - Pinterest

Space buns

Este peinado está muy de moda, incluso celebridades como Jennifer Lopez lo han llevado recientemente, y lucen de maravilla tanto para un look elegante como casual.

Solo debes dividir toda tu melena en dos y haz dos moños altos, uno de cada lado, y si deseas puedes dejar algunos mechones en la parte de adelante, sino, puedes dejarlo así o incluso agrega pasadores para darle un toque fashion.

El Space buns está en tendencia este 2020 - Pinterest

Suelto con pasadores

Si quieres llevar tu melena suelta y dejar que se seque de manera natural para lograr un look desenfedado la mejor opción es colocar algunos pasadores que ayudarán a controlar el frizz y te darán un look fresco.

Solo debes hacer una raya en medio y colocar broches o pasadores en la parte delantera de tu melena, te verás hermosa y fashion.

Los pasadores son ideales para un look elegante - Pinterest

Beach waves

También puedes lograr unas ondas naturales con tu cabello cabello, solo debes dividir tu melena a la mitad, luego de secarla con la toalla muy bien, y enrolla cada parte como si hicieras un moño bajo.

Luego fíjalo con un pasador y deja las puntas libres, y mientras te vistes tu pelo se rizará, cuando termines suelta tu melena y despeina las ondas para un look natural y fresco.

Si deseas puedes aplicar un fijador para que las ondas duren más y no sufras con el frizz, el resultado final te va a encantar.

Las ondas playeras son ideales para un look fresco - Pinterest

Cola alta

Otro peinado muy sencillo es una cola alta, solo peina tu melena hacia arriba, o también puedes dividirla con raya en el medio y con una liga recoge tu pelo, te verás hermosa y elegante y no te tomará mucho tiempo.

La cola alta te dará el toque elegante que deseas - Pinterest

Trenza de lado

También puedes optar por una sencilla y delicada trenza de lado, haz una raya de lado en tu melena, y coloca unos pasadores en la parte de adelante.

Luego haz una trenza de lado baja y coloca una liga transparente al final y listo, te irá muy bien con cualquier atuendo.

La trenza de lado es muy sencilla de hacer y te hace lucir perfecta - Pinterest

Wet look

Este peinado es ideal para hacerlo con el cabello mojado, pues de eso se trata, solo debes peinar tu melena hacia atrás y aplicar fijador para que se mantenga así, y en las puntas puedes hacer algunas ondas para que se vea natural y fresco.

El wet look nunca pasa de moda y es el más elegante - Pinterest

Más de este tema

Te recomendamos en video