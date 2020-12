Técnicas y consejos para corregir el comportamiento de un niño irrespetuoso

Corregir a un niño irrespetuoso no es algo complicado y difícil. Solo se requiere algo de paciencia y dedicación. Lo que sí debes hacer como madre es corregir este tipo de comportamiento a temprana edad. ¿La razón? Un niño irrespetuoso es un potencial adulto que en el futuro será grosero y altanero.

Por lo general, un niño irrespetuoso refleja que en su familia hace falta el respeto y la presencia de valores. La buena educación y el seguimiento en su comportamiento es clave para que el pequeño cambie su conducta.

Como madre, si tienes un niño irrespetuoso debes enseñarle valores como el respeto, la empatía y la buena educación, hacerle comprender que debe saber expresar sus desacuerdos y frustraciones sin causar daño a los demás.

Consejos prácticos

Un niño irrespetuoso refleja que en su familia hace falta el respeto y la presencia de valores. - Pixabay

Ante la presencia de un niño irrespetuoso y si lo hace en público, lo primero que debes hacer es tomar el control de la situación y tranquilizarte. El castigo físico no ayuda en nada, así que lo mejor es la comunicación entre ambos para solucionar el problema.

Acá te presentamos otros consejos prácticos y útiles para corregir el comportamiento de un niño irrespetuoso:

Una de las mejores técnicas para frenar el comportamiento irrespetuoso es demostrar estrategias saludables de manejo de la ira. - Pixabay

– Si deseas que tu niño tenga un comportamiento respetuoso hacia los demás es evidente que tendrás que ser un buen ejemplo para él.

– Una de las mejores técnicas para frenar el comportamiento irrespetuoso en los niños es demostrar estrategias saludables de manejo de la ira.

– Evita hablar mal de los demás a sus espaldas y sé cortés siempre frente a tus hijos, incluso cuando estés tratando con una persona difícil. Los niños siempre copian los comportamientos de los mayores, así que no debes ser irrespetuoso con los demás enfrente de los pequeños.

– Nunca toleres y dejes pasar una conducta irrespetuosa en un niño. Ninguna madre tiene la intención de alentar a su hijo a ser irrespetuoso, algunos toleran involuntariamente este comportamiento, pero esa es la dirección equivocada.

– Una mejor manera de manejar este tipo de situaciones es, como primer paso, empatizar con tu hijo. Tener una comunicación abierta y sincera para que el exprese sus sentimiento y el por qué de su comportamiento. Trata de hallar la raíz de su conducta.

– Justificar el comportamiento irrespetuoso de un niño nunca servirá para que el mal comportamiento desaparezca. Si el problema persiste utiliza castigos relacionados con sus actividades preferidas, como jugar o ver televisión. Nunca, jamás utilices el castigo físico.

– Aprende a relacionarte con tu pequeño. Trátalo de manera respetuosa para que vea en ti un modelo y comportamiento a seguir. La comunicación te permitirá desarrollar vínculos más afectivos y sólidos con el niño.

Otras reglas básicas

Trata de explicar al niño de manera tierna y pasiva las consecuencias de sus acciones inadecuadas. - Pixabay

– Establece límites ante en las conductas inadecuadas e irrespetuosas. Impone normas y reglas que él deba cumplir, además de las consecuencias que tendría su conducta negativa.

– Recuerda que los “niños son el reflejo de los padres”. Ten en cuenta que tú eres “un espejo” en donde todo lo que haces se refleja en el comportamiento de los pequeños.

– Las advertencias ayudan a los niños a comprender qué deben hacer y qué sucederá si no lo hacen. Por ejemplo, 'si no me dejas de interrumpir mientras hablo por teléfono con la abuela, tendrás que ir a tu dormitorio hasta que cuelgue el teléfono'.

– Las advertencias ayudan a los niños a comprender qué deben hacer y qué sucederá si no lo hacen. Esto le da al niño la oportunidad de cambiar su comportamiento. Solo asegúrate de estar completamente preparado para cumplir con una consecuencia negativa si no hace caso.

– Siempre fomenta en el núcleo familiar valores como el amor, respeto y cariño, verás que el comportamiento del pequeño será mucho mejor. El amor es una herramienta fundamental para cambiar conductas inadecuadas. Si gritas o te alteras, es probable que tu hijo siga con esos comportamientos retadores.

– Trata de explicar al niño de manera tierna y pasiva las consecuencias de sus acciones inadecuadas, cómo una conducta irrespetuosa puede afectar a los demás. Utiliza frases motivadoras, estableciendo límites y reglas desde el inicio de su crianza.

– Debes reconocer y recompensar cuando los hijos se comportan bien, eso seguro los motivará a hacer más acciones respetuosas que malas. Puedes comprometerte a llevarlo al cine, comprar un juguete o cualquier otra actividad gratificante, con tal de que cumpla con el protocolo de la buena conducta.

