Has sobrevivido meses de noches de insomnio con un recién nacido, has aprendido a manejar las transiciones de la siesta y has creado una rutina sólida para la hora de dormir que tiene tu hijo. Y justo cuando crees que todo está bien comienzan las pesadillas. Pero no te preocupes, no es motivo para que tú o tu pequeño sufran por mucho tiempo.

Y aunque no podrás eliminar por completo las pesadillas ya que es algo que se produce de manera orgánica, podrás tomar medidas activas para ayudar a tu hijo a sobrellevarlas cuando se enfrente a una, todo a través de la comprensión, el amor y un poquito de lógica pedagógica.

Maneras correctas para ayudar a tu hijo a superar las pesadillas

Está allí para tu hijo

Las pesadillas son un territorio desconocido y tu hijo necesita consuelo. Asegúrale que sus sueños no son reales y no pueden lastimarlo. Puede pensar que su visión sucedió en alguna parte, así que hazle saber que todo es una fantasía y que en realidad no fue real. Recuérdale que estás en la habitación contigua y que lo mantendrás a salvo de cualquier peligro.

Se una buena oyente

Permite que tu pequeño te repita lo que sucedió las veces que sean necesarias. Podría ayudar hablar de ello para que no tenga que reprimir la visión aterradora. Además, según reseña el portal Sleep Advisor, si te dice lo que ve en sus pesadillas te da la oportunidad de descubrir si algo está sucediendo en el mundo real que podría ser un detonante e intentar solucionarlo.

Empatiza con él

Recuérdale a tu hijo que las pesadillas no son reales, pero no minimices ni descartes lo que pasó. Dile que tú también solías tener sueños aterradores cuando eras niña y que a veces todavía los tienes. Le ayudará a relacionarse y a comprender que lo que le está pasando también les pasa a los demás.

Comodidad

No dejes a tu pequeño solo después de este evento. Dale más abrazos y caricias para que sepa que está a salvo. Se recomienda hacer esto en su dormitorio, no en el tuyo. De esa manera, se acostumbrará a saber que su cuarto es tan seguro como el de mamá, y eso le impedirá que dormir en tu cama se convierta en un hábito nocturno.

Desvía su imaginación

Inmediatamente después de una pesadilla, tu niño puede estar imaginando lo peor. Quítale ese pensamiento de la cabeza y guíalo por un camino que hubiera permitido que su sueño tuviera un resultado positivo.

Incluso puedes convertir esto en un juego. Por ejemplo, si tu hijo soñó que estaba siendo perseguido por un monstruo, pregúntale qué pasaría si la criatura fuera un amigo perdido, asustado y que necesitaba ayuda.

Ayúdalo a quedarse dormido

Tu pequeño puede parecer exaltado y es posible que no esté listo para ir a la cama, pero todos necesitan descansar, así que después de un período de consuelo y tranquilidad, es hora de volver a dormir. Envuelve a tu hijo en unas mantas junto a su animal de peluche favorito y háblale sobre los sueños felices que podría tener en lugar de pesadillas.

¿Por qué los niños pequeños son tan propensos a las pesadillas?

Todos los sueños y pesadillas ocurren durante el sueño REM (movimiento ocular rápido, en español). En esta etapa el cerebro está extremadamente activo y los ojos se mueven rápidamente debajo de los párpados. Al igual que los niños, los adultos también pueden experimentar espasmos, sacudidas y actividad vocal.

A medida que los bebés y los niños pequeños se desarrollan, están expuestos a vastos paisajes y situaciones que sus cerebros necesitan tiempo para procesar. Además, tienen una imaginación vívida y también están aprendiendo a tener miedo de cosas como la oscuridad, los monstruos y el hombre del saco. Estos factores se combinan para preparar el escenario para una tormenta perfecta de despertares nocturnos semi-frecuentes debido a visiones aterradoras.

