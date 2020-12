Cómo enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos

Agradecer es un acto de amor, de reconocimiento por lo que se tiene, no solo lo material, sino también lo espiritual, lo emocional. El acto de agradecer no tiene edad, sexo ni condición social, debe ser una acción diaria que te permita fluir y acercarte a más de esas cosas que necesitas.

Es importante que los padres desde temprana edad les inculquen a los niños la importancia de agradecer, de dar gracias por lo que tienen para que aprendan a ser feliz tanto por lo grande como por lo pequeño.

La psicóloga Emma Chávez precisa que agradecer trae felicidad. “Cuando estás feliz estás saludable porque tu cuerpo trabaja de manera efectiva. Es una forma de cortesía con Dios, el universo o aquello que creas.

Ser agradecido va más allá de decir gracias por cortesía, es el acto de sentirse feliz por lo que se recibe es un estilo de vida que te mantiene en paz y te abre los caminos. Enseñarle eso a los niños no es cuestión de la noche a la mañana, es una tarea diaria, de ejemplo, de guía. El niño debe aprender a reconocer lo que los demás hacen por ellos, reconocerlo, valorarlo y disfrutarlo.

Características de las personas positivas

Al ser agradecido una persona logra mejorar muchos aspectos de su vida, se abre a un mundo de posibilidades porque las grandes y pequeñas cosas son significativas. Una persona positiva es:

Suele ser una persona positiva

Conversarle a tu hijo por las cosas que tú agradeces. - Alex Green / Pexels

Una persona que sabe manejar las diferentes circunstancias de la vida desde las más felices hasta los mayores obstáculos.

Es una persona que maneja la depresión al punto de eliminarla.

Personas saludables, pues la alegría y el bienestar favorecerá un sistema inmunológico alto y eso se traduce en salud.

La persona ve en cada cosa que recibe un regalo que llegó para marcar su vida en algún aspecto.

Ahora queremos ayudarte a estimular el acto de agradecimiento en tus hijos y una buena manera de lograrlo es a través de las siguientes pautas.

Son personas que crean vínculos profundos, llenos de generosidad y sinceridad. Esto será importante para crear relaciones estables.

El ejemplo

enséñale a tu hijo a disfrutar de los pequeños detalles, que no todo es materia. - Andrea Piacquadio / Pexels

El niño aprende viendo, entonces si tú agradeces de manera natural en tu vida ellos seguirán ese modelo. Así que si quieres un niño agradecido practica con él la generosidad y la gratitud. Tu modelo será la clave para desarrollar este aspecto en el niño. Otra forma de dar el ejemplo es decirle gracias a tu hijo cuando haga algo por ti. Verás cómo se siente feliz y será más fácil habituarse al agradecimiento.

Todos somos importantes

Cuando tu hijo haga algo por ti. Agradécele, se su ejemplo. - Ketut Subiyanto / Pexels

Por lo general el niño quiere todo para él, tanto el tiempo de sus padres, como los detalles y aquello que se les ocurra y es normal, pero a medida que va creciendo debes enseñarle que el mundo no gira a su alrededor y con acciones explicarle cuando mamá necesita la atención o papá, o el hermanito u otra persona fuera de la familia y eso no significa que no lo quieran, sino que cada persona es importante y debe agradecer tenerlos en la vida para que complemente las diferentes situaciones que le toquen vivir.

Un momento para el agradecimiento

Recuérdale a tu hijo que no solo se agradece lo material, que el tiempo es precioso. - Nicole Michalou / Pexels

En algún momento del día, puede ser en el horario de la cena o antes de dormir cuéntale a tu hijo por qué das gracias, bien por las cosas realizadas en el día o varias que lograste a lo largo de tu vida. Esa alegría con la que hablas será fundamental para que también aprenda a dar gracias. No olvides invitarlo a que exprese su agradecimiento sin cuestionar lo que dice, valora lo que exprese para que continúe adelante.

