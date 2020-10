Nombres de niña que significan resiliencia y las guiarán en su camino

Tu nombre es parte importante de lo que eres. Aunque no lo escogiste tú, has sabido adueñarte de él y darle una personalidad única. Quizá no puedes imaginar llamarte de otra forma o quizá te costó trabajo tomarle cariño pero lo que es un hecho es .detrás de tu nombre existe un significado muy especial.

Si ahora estás esperando bebé niña y te encuentras en la posición de elegir un nombre, puede que te sientas nerviosa y angustiada. Es decir, ¿cómo saber cuál es el adecuado? ¿le gustará? ¿se sentirá identificada?

Hay tanto sitios y libros donde puedes encontrar una gran variedad de nombres que puede convertirse en una tarea agotadora. Es muy importante que tengas consciencia de lo que un nombre significa para que siempre acompañe a tu hija.

Y ante el caos que siempre hay alrededor y el poco tiempo para respirar, quizá te inspire un nombre que se relacione con la "resiliencia", una cualidad muy importante que todos debemos tener para superar la adversidad.

Amara

Un nombre de origen afroamericano con gran significado. En el idioma igbo nativo de Nigeria, el significado del nombre es gracia, misericordia o bondad. También hace referencia a "la nacida entre las flores". Del griego, etimológicamente significa "pétalo de flor de luna". La mujer con este nombre divertida, espontánea y con una alegría contagiosa con la que motiva a los demás. Es obstinada por lo que siempre hace todo por alcanzar sus objetivos.

Mila

El nombre eslavo contiene elementos de la palabra "milu", que significa "amable o querido". También viene de "Milagro". Le gusta triunfar, es perseverante al momento de alcanzar sus metas. Aunque tiene una personalidad fuerte y es muy competitiva, posee un corazón noble y poderoso. Es apreciada y querida por todos por lo que suele asumir el papel de líder siempre que puede.

Ester

Un nombre de origen hebreo que significa literalmente "estrella", aunque metafóricamente suele adaptarse como "la que brilla como las estrellas" o "mujer que brilla con intensidad". En la Biblia, Ester era una hermosa joven judía que se convirtió en reina de Persia. También se cree que el nombre es referencia a la diosa babilónica del amor y la belleza Isthar. Las mujeres con este nombre son soñadoras y generan confianza en los demás por lo que suelen acudir a ella para pedir consejos.Saben qué decir y cuándo hacerlo.

Zoe

Un nombre con un significado simple pero muy bello: "vida". Los judíos alejandrinos tradujeron Zoé como Eva, por ser la madre bíblica de todos los mortales. Un símbolo de la vidaEs por su personalidad alegre y espontánea. Su origen etimológico anterior apunta al concepto de "nacer, dar vida".

Elián

Este nombre de origen griego, procede de Helios, dios del Sol. Significa “la luz brillante”, “luz y resplandor” o “rey de la luz”. En realidad es un nombre unisex. Las mujeres con el nombre de Elián son de carácter fuerte y exigente, les gusta dominar. También son carismáticas, creativas y sociables, lo que las convierte en buenos líderes.

