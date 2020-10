Las irregularidades que han marcado el caso de Diego Santoy, "el Asesino de Cumbres"

Han pasado 14 años desde que Diego Santoy Riveroll fue declarado culpable del homicidio de Érik (7 años) y María Fernanda (3 años), hermanos menores de su entonces novia, Érika Peña Coss. El caso fue muy sonado en todo el país y Diego se ganó el apodo de "el Asesino de Cumbres" ya que los hechos ocurrieron en Monte Casino, en Cumbres, uno de los barrios más lujosos de Monterrey.

La historia está llena de irregularidades e inconsistencias ya que tanto Érika como Diego presentaron versiones diferentes, además del testimonio de Asura, otra de las hermanas Peña Coss.

Diego Santoy y Érika Peña Coss, de entonces 21 años, se conocieron en la fiesta de 15 años de una amiga en común e iniciaron una relación seria. De acuerdo con el testimonio de Erika, decidió terminar con él porque se había vuelto un hombre agresivo, posesivo y celoso.

El 2 de marzo de 2006 Diego entró a casa de Érika vestido con un pasamontañas y guantes de látex. Una vez dentro, se escabulló hasta la habitación de Erika para intentar convencerla de que reanudar la relación pero comenzaron a discutir. Los niños se despertaron y Diego, en su desesperación, los asesinó.

Antes de huir, Diego intentó ahorcar a su ex pareja y secuestró a la empleada doméstica que se encontraba en la casa. Luego robó un coche para salir del estado, junto a su hermano. Cuatro días después fueron localizados y detenidos en Oaxaca mientras se trasladaban en un autobús con dirección a Guatemala. Los hermanos Santoy fueron asegurados y trasladados de nuevo a Monterrey.

Erika quedó grave por las heridas del estrangulamiento de Diego y cuando se recuperó, declaró que este era el único culpable de haber asesinado a sus dos hermanitos y que había sido una venganza por no haber aceptado regresar con él.

Diego no negó culpabilidad pero aseguró que Érika también era responsable de la muerte de los niños. Afirmó que ella había matado a sus hermanitos porque los odiaba y que él la ayudó por presión de ella.

Según la versión de Diego, Érik se levantó porque había mojado la cama y Érika en su desesperación, lo golpeó, dejándolo inconsciente. Luego le pasó un cuchillo a Diego y le pidió que lo matara pero este se negó y ella misma lo hizo. "Si me quieres mátalo. Pero yo no lo hice, luego ella tomó el cuchillo y lo mató", declaró Santoy.

María Fernanda se despertó y al escucharla, Érika la llamó y le dijo que jugarían "al perrito", tomó la cuerda de las persianas y comenzó a estrangularla.

Otra de las empleadas llegó en la mañana a su oficina en el patio trasero y para no ser visto, Diego se encerró junto con Catalina. Érika le dijo que la golpeara en la cabeza para desmayarla. Diego la metió en la cajuela y arrancó para después dejarla inconsciente en medio de la carretera.

“Yo no lo hice, las cosas no sucedieron de esa manera, Erika estaba muy enojada con su mamá, estaba llena de odio hacia sus hermanos. No los soportaba y estaba molesta por cuidarlos porque su madre salía mucho de viaje y no los cuidaba. Tenía que llevarlos a la escuela, tenía que recogerlos, tenía que dormir a Erik, sabía que entre ella y la sirvienta se hacían cargo de los niños, porque la señora siempre estaba de viaje por cuestiones de trabajo o con el novio y encima la señora tenía meses que quería tener otro hijo”.