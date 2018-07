Esta cantante se hizo el mismo tatuaje de Demi Lovato para demostrarle su apoyo

El pasado 24 de julio, el mundo del espectáculo se conmocionó al conocer la triste noticia, la cantante y actriz Demi Lovato había sido conseguida inconsciente a causa de una sobredosis. Desde entonces muchos de sus colegas le hann demostrado un apoyo masivo así como muchos han decidido compartir un mensaje positivo para Demi Lovato que está hospitalizada.

Kelly Rowland posts video of herself getting Demi Lovato’s lion tattoo on her hand. pic.twitter.com/UQDXS0uOhm

Pero dentro de todas esas muestras de afecto, fue la cantante Kelly Rowland, la que realmente demostró su apoyo de una manera muy creativa, para una amiga de muchos años que aprecia y que solo desea verla bien. La propia Kelly tomó su cuenta de Instagram para compartir una historia en video donde se le puede ver obteniendo un tatuaje temporal exactamente igual al tatuaje con forma de león que tiene Demi en su muñena, el video iba acompañado por el mensaje "Te tengo en mente …".

Kelly Rowland reveals on her Instagram getting a lion painted on her hand writing “ I❤️U” and “got you on my mind”. Demi Lovato has that same lion tattooed on her hand. pic.twitter.com/Ac1Z7plJMi

— Demi Lovato News (@demetriaaalove) July 26, 2018