Vanessa Guzmán vuelve a presumir su escultural figura sin importar el qué dirán

Vanessa Guzmán ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses por el sorprendente cambio que ha tenido. Y es que no sólo su cuerpo se ha transformado sino que además, decidió alejarse de los foros de grabación para competir en certámenes de fisicoculturismo a nivel profesional.

La famosa se ha dedicado a formarse como entrenadora personal, iniciando su propia marca llamada BFF (Beauty Fitness and Fashion) by Vanessa Guzmán.

A principios de agosto, Vanessa compartió que había ganado el primer lugar en el Vallarta Body Fit, uno de los concursos más importantes de su categoría. Aunque su publicación se llenó de halagos y buenos deseos, en redes sociales usuarios se dedicaron a criticarla y cuestionarla por este cambio.

Por supuesto a la actriz no le importa lo que los demás piensen de ella y sin dar explicación alguna, sólo se limitó a responder que “se le resbala” lo que otros digan.

“Muchas veces me han escrito que yo por ser famosa debo aceptar las críticas; pero no, hay que respetar. A mí la verdad se me resbala lo que digan y no me quita el sueño”, expresó.