Camila Cabello con su look más natural recuerda la importancia de cuidar a la Madre Tierra

Camila Cabello no solo es una de las cantantes más exitosas y talentosas del momento, también se ha convertido en una inspiración para todas.

Y es que la celebridad ha dejado claro que ama su cuerpo, sus rollitos, y sus curvas, y nos ha dado grandes lecciones de amor propio.

Ella no teme en mostrar su abdomen en top, dejando ver que no es plano, y que eso no la acompleja, al contrario, se siente muy cómoda y feliz tal y como es.

Pero, además, busca inspirarnos y darnos una gran lección sobre cuidar y amar al planeta, un ejemplo que todas debemos seguir.

Camila Cabello y su poderoso mensaje para cuidar al planeta

Hace unos días la cantante publicó unas fotos donde aparecía al natural, sin maquillaje, con el cabello desarreglado, y con un look deportivo y sencillo durante una caminata por el bosque.

Instagram @camila_cabello

La famosa se mostró haciendo twerking, para recordarnos de forma alegre y divertida, que debemos cuidar la tierra, que es nuestro hogar.

“Hago twerk para mi Reina de todas las Reinas, la Madre Tierra ❤️ La relación de las culturas con la naturaleza es realmente retorcida y rota, y estamos viendo los efectos de eso en el planeta en todas partes ahora mismo”, dijo la famosa.

Y nos invitó darle el amor y cuidado que tanto necesita, especialmente en estos momentos.

“Olvidamos que estamos interconectados con todos los seres vivos, que esta tierra es un ser vivo, que somos parte de la naturaleza y que hay sabiduría, alegría e inteligencia infinitas, si solo tenemos abiertos los ojos, los oídos, los corazones y los espíritus”.

Instagram @camila_cabello

Además, recordó que es importante conectarnos con la Madre Tierra.

“Entonces, si tiene dificultades hoy, deje que este sea su recordatorio para salir y conectarse. Mama Earth se ocupará de nosotros. Pero debemos cuidar de ella”, resaltó la cantante.

Sin duda un mensaje muy importante para todos, y un gran recordatorio, sobre todo, viniendo de alguien joven, que tiene una gran influencia en los jóvenes, y está enviando el mensaje adecuado y el más importante.

Más de este tema

Camila Cabello en atrevido bikini celebra sus curvas y da una lección de amor propio

FOTOS: así fue la visita de Camila Cabello a Kate Middleton y al príncipe William en el Palacio

Camila Cabello envía un poderoso mensaje de amor que cambiará nuestras vidas

Te recomendamos en video