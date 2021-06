Segunda temporada de Sweet Tooth y diferencias con el cómic

Sweet Tooth, es la nueva serie de Netflix que ha logrado conquistar a miles de usuarios de la plataforma. Basada en el comic de Jeff Lemire, la serie cuenta la historia de un grupo de niños híbridos que luchan por sobrevivir. Además de estar llena de acción y suspenso, la historia conquista con la personalidad carismática y adorable de sus personajes. Por esta razón ya muchos se preguntan si habrá una segunda temporada.

Sweet Tooth 2, todo lo que sabemos hasta ahora

La serie Sweet Tooth cuenta con mucho del material del comic, sin embargo deja fuera mucha de la violencia que se vive en ese universo. En lugar de esto, se concentra en personajes que parecen querer hacer el bien, especialmente Gus, Jepperd y Becky.

Si bien su éxito ha sido arrollador, aún no se sabe si habrá una segunda temporada, ya que no ha sido confirmado por Netflix, pero se sabe que la plataforma tiende a dar continuidad a su contenido exitoso, por eso podemos estar seguros que la primera temporada no será lo último que veremos de Sweet Tooth.

Además de que existe mucho material para seguir con nuevas temporadas. El trabajo de Lemiere, cuenta con 40 tomos sobre las aventuras de estos personajes.

De qué tratará la segunda temporada de Sweet Tooth

Al final de la primera temporada, Gus termina atrapado junto a otros híbridos, Wendy y Bobby. Los siguientes comics se centran en el escape de los híbridos y el encuentro con Jepperd, con quien hacen equipo para regresar y liberar a los de su especie.

También podremos ver a Jepperd y a Aimee unir fuerzas para reunirse con sus compañeros híbridos. Sin embargo, Aimee no existe en los comics, el personaje es una mezcla entre la madre de Wendy y un personaje llamado Lucy, que es rescatada por Jepperd de ser una esclava sexual. Aunque parece que en la serie, esta parte de la historia será omitida para hacerla más amigable con un público joven.

En caso de que la serie sea renovada para una segunda temporada, es casi seguro que todo el elenco original regrese, incluso Richard, el padre de Gus, quien podría aparecer en flashbacks. Por ahora solo nos queda esperar a ver si Netflix decide traer la historia de vuelta para el año 2022. Pues debido al tiempo que tarda en escribir, producir y grabar el show, es casi imposible que pueda llegar en este año.

