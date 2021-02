Irina Baeva revela que va a terapia por críticas en redes sociales y es momento de reflexionar

Desde hace tres años cuando iniciaron los rumores de romance con Gabriel Soto, Irina Baeva saltó a la palestra pública como la presunta amante del actor y causante de la separación con Geraldine Bazán.

Ahora, convertida en su prometida, las acusaciones siguen lloviendo en sus redes sociales además de ser cuestionada por todo, razón que le ha ocasionado a la rusa problemas emocionales que está resolviendo en terapia, según sus recientes declaraciones.

Irina Baeva va a terapia por las críticas en redes sociales

"Llegué a un momento en el que decía: 'Me afecta y no sé cómo hacer que no afecte, entonces necesito a alguien que me ayude"", se sinceró la joven de 28 años en una entrevista con la peridiodista Mara Patricia Castañeda, citada en People.

La actriz se cansó de guardar su versión de la historia y desde hace varios días se ha abierto más al público, primero frente a Yordi Rosado, para hablar sobre cómo se desarrolló verdaderamente su historia de amor y ahora, sobre las consecuencias que trajo.

La rusa ha sido fuertemente señalada desde que comenzó a salir con Gabriel Soto. - Instagram @irinabaeva

"Ahorita Gabriel y yo como pareja estamos en un momento muy bonito y la relación está muy bien y estamos muy contentos. A nosotros como pareja no nos afecta, pero a nivel personal no estoy bien", agregó la protagonista de Vino el amor.

Esta es la primera vez que la también modelo confiesa públicamente temas tan personales y afirma que asiste a terapia psicológica, pero no resulta extraño puesto que es conocido que recibe a diario mensajes de odio y ataques por su relación.

Aunado a esto, la joven artista se encuentra lejos de su familia, pese a que atravesaron gran parte de la cuarentena con ella en México, pero ya regresaron a su Rusia natal.

"Se vuelve muy complicado y más cuando no tienes, por ejemplo, a tu mamá con la que puedes sentarte y decirle: 'Oye mamá me siento así"", dijo, conforme con el mismo medio.

La actriz ha tenido que buscar ayuda profesional para lidiar con el daño emocional que esto le ha traído. - Instagram @irinabaeva

"Mi hermana es con la que más hablo, nos mandamos audios de 25 minutos, platicamos muchísimo y de pronto yo le comparto y ella me da su opinión, me calma, me tranquiliza, pero sí estoy en un momento personal complicado", sentenció.

Famosos, pero también humanos

Estas declaraciones de Irina Baeva son un llamado de tregua a sus detractores que no le han permitido poder disfrutar por completo las buenas nuevas de su vida, como le ha sucedido a otras celebridades.

Selena Gomez, Demi Lovato, Justin Bieber, Ariana Grande y Katy Perry son otros de los tantos famosos que revelaron haber recurrido a ayuda profesional para poder lidiar con el estrés y las afirmaciones que medios o seguidores dicen sobre ellos, cuando nadie es juez para criticar al otro.

"No puede ser que esté en lo mismo, no sé cómo darle vuelta a la página. Necesito de alguien que me ayude, que me apoye porque mientras yo no esté bien las personas que me rodean no pueden estar bien", agregó la rusa a la conversación.

Existe una cultura de criticar a los famosos por todo, cuando en realidad son personas libres de hacer lo que quieran. - Instagram @irinabaeva

Pese a su estatus de personalidades públicas, son personas comunes y corrientes que leen los comentarios en las redes sociales, son susceptibles a los rumores y tienen que lidiar con un oficio cargado de altas exigencias, que los hace vulnerables a la depresión y ansiedad.

"La verdad es que tengo el apoyo de Gabriel y siempre está como tranquilizándome, pero sí para mí es importante estar bien y regresar un poco a esa Irina que se perdió un poquito ahorita", finalizó Baeva, recordándole al mundo que los artistas no son un objeto de entretenimiento sino seres dignos de respeto.

