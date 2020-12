Julia Roberts en short de mezclilla y tenis rompe con estereotipos de moda después de los 50

Julia Roberts a sus 53 años es admirada no solo por su exitosa carrera como actriz, también por su gran estilo y buen gusto.

Desde vestidos, hasta faldas y shorts, la celebridad ha dado clases de elegancia y estilo con looks que todas podemos copiar.

La actriz llevó un look casual y cómodo con un short corto de mezclilla, que combinó con una camiseta celeste y unos tenis, presumiendo sus hermosas, largas y tonificadas piernas a su edad.

La actriz llevó un look casual y cómodo con un short corto de mezclilla, que combinó con una camiseta celeste y unos tenis, presumiendo sus hermosas, largas y tonificadas piernas a su edad - Agencias

Con este look lució rejuvenecida, fresca y moderna, y demostró que se puede lucir sexy después de los 50 y además muy cómoda.

"Que bella, se ve muy joven", "me encanta su estilo relajado y glamuroso", "amé este look de Julia", "¿quién dijo que no podíamos usar shorts después de los 50? bravo!", "wow que piernas tan espectaculares tiene", "ni parece de 50, me encanta", y "hermosa y elegante como siempre", fueron algunas de las reacciones en redes ante este look de la celebridad.

Con este look lució rejuvenecida, fresca y moderna, y demostró que se puede lucir sexy después de los 50 y además muy cómoda - Agencias

Los looks con tenis que Julia Roberts ha llevado con mucho estilo

Vestido negro con tenis

La protagonista de Comer, rezar, amar, deslumbró en un evento con un mini vestido negro muy elegante, con mangas largas y cinturón que combinó con unos tenis muy cómodos.

La actriz llevó el cabello suelto con unas ondas suaves, y demostró así su gran estilo, combinando la elegancia con comodidad.

La actriz deslumbró usando un elegante vestido negro ajustado con unos tenis blancos, ideal para un look cómodo y sofisticado - Agencias

Jeans con camisa y tenis

También lució cómoda y con mucho estilo durante un día de paseo en bicicleta llevando unos jeans con una camisa blanca y unos tenis blancos.

Su cabello lo llevó suelto y lució muy glamurosa y hermosa, un look ideal para mujeres de 50 años en adelante.

También llevó unos jeans con camisa blanca y tenis para un día de paseo - Agencias

Suéter oversize con pantimedias y tenis

También llevó un outfit muy original que muchas de sus seguidoras amaron luciendo unas pantimedias negras con un suéter oversize en negro también.

Complementó este look con unos tenis blancos, sin duda un outfit que no nos habríamos arriesgado a lucir hasta ver que Julia Roberts lo lleva tan bien.

También llevó un look único y original con vestido oversize, pantimedias y tenis - Instagram @juliaroberts

Maxi vestido y tenis

La celebridad mostró su gran estilo llevando un maxi vestido de tul fucsia, corto adelante y muy largo atrás que combinó con unos tenis negros.

Un look muy arriesgado que pocas se han atrevido a llevar, pero que Julia demostró que es elegante, sexy y cómodo.

Falda de mezclilla y tenis

También llevó un outfit casual y muy cómodo luciendo una falda de mezclilla con una camiseta gris y unos tenis oscuros.

Con esto dejó claro que las mujeres de 50 años o más también pueden llevar mini faldas sin ningún problema y con mucha seguridad y confianza.

Más de este tema

Te recomendamos en video