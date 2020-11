¡No son Derbez! Conoce los verdaderos apellidos de los hijos de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez es uno de los artistas mexicanos más queridos. Es excelente actor y comediante. Y ha demostrado que el talento se hereda, pues sus cuatro hijos se han destaco en el mundo artístico en cada uno de sus ámbitos. Sin embargo, ¿sabías que sus hijos de Eugenio realmente no llevan su mismo apellido?

A pesar de que se conocen como la dinastía Derbez. Como todo el mundo lo sabe la famosa familia está integrada por Eugenio, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana. Lo curioso es que todos comparten al mismo padre, pero no la misma mamá.

Que los herederos de Eugenio Derbez no se llaman tal y como se les conoce ha sorprendido a muchos. La noticia salió a la luz recientemente y no ha dejado de ser comentada y compartida pues se trata de artistas destacados y cuya vida realmente es siempre de interés público.

Cada uno de los hijos de Eugenio Derbez son de diferentes mamás. - Agencias

¿Cómo se llaman realmente los hijos de Eugenio Derbez?

Cada uno de los hijos de Eugenio Derbez son de diferentes madres. Y han nacido en diferentes circunstancias y esto ha dado como resultado diversas especulaciones. La verdad es que Eugenio tampoco tiene como primer apellido Derbez. Su nombre completo es Eugenio González Derbez.

La primogénita del protagonista de “No se aceptan devoluciones” es conocida como Aislinn Derbez, pero su verdadero nombre es Aislinn González Michel.

Aislinn Derbez realmente se llama Aislinn González Michel. - Agencias

El caso de Vadhir ha resultado bastante peculiar pues se llama es Vadhir Derbez Alejandro González Torres. Es decir, el apellido Derbez fue registrado como nombre, debido a lo que te contamos el real nombre de su papá es Eugenio González Derbez.

El tercero hijo es José Eduardo, quien tampoco lleva es apellido Derbez. Realmente su nombre completo es José Eduardo Eugenio González Martínez del Río.

Finalmente, está la pequeña Aitana. Ella sí tiene el apellido Derbez gracias a que las leyes de Estados Unidos permitieron que así fuera registrada.

Eugenio junto a sus hijos ha conformado una verdadera dinastía en el mundo del espectáculo. - Agencias

José Eduardo ha sido el que más ha padecido por la separación de sus padres

Como te explicamos, los hijos de Eugenio Derbez tienen diferentes mamás. Pero ninguno ha sufrido tanto por la separación de sus padres como José Eduardo. Es producto de la relación entre el comediante y la reconocida actriz Victoria Ruffo.

Los padres de José Eduardo conformaron una pareja muy querida por el mundo del espectáculo. Sin embargo, se separaron en tan malas circunstancias que por mucho tiempo Victoria no le permitió a Eugenio ver a su hijo.

José Eduardo ha contado que lo único que recuerda de sus padres son los pleitos. Victoria Ruffo asegura que Eugenio Derbez la engañó con una boda falsa, mientras que el comediante asegura que sufrió mucho al no poder ver a su hijo.

José Eduardo Derbez. - Agencias

Eugenio contó hasta tuvo que disfrazarse para poder acercársele por lo tanto le recomienda encarecidamente a las madres no hacerle eso a ninguna pareja por muchas diferencias que tengan.

El apellido Derbez es realmente un nombre artístico que ha identificado a toda una familia de artistas. No tener el verdadero nombre no les quita a Aislinn, Vadhir y José Eduardo la fama que se han ganado a punta del talento que cada uno ha representado. Sin embargo, el asunto de que no sean identificados como realmente los conocemos ha sido producto de grandes especulaciones.

La única que lleva el apellido Derbez es la pequeña Aitana porque las leyes estadounidenses así lo permitireron. - Agencias

