Las ex novias de Eleazar Gómez están siendo criticadas por denunciarlo y es momento de parar

La noticia de la detención de Eleazar Gómez por la presunta agresión a su novia, Stephanie Valenzuela, ha sido tema de conversación en las últimas horas. Mientras que para algunos es una sorpresa que el actor haya sido acusado de violencia, para otros era algo que tenía que pasar puesto que en ocasiones pasadas ya había sido denunciado por ello.

Las fotos de su novia Tefi Valenzuela circularon en redes sociales, mostrando las heridas que este le dejó en el rostro. Sin embargo, lejos de crear conciencia en la gente sobre la violencia machista que vivimos las mujeres, se convirtió en motivo de burlas y críticas.

No faltaron los comentarios de quienes pusieron en duda la situación de la actriz, incluyendo aquellos que aseguran que seguramente ella también fue violenta o que "así es su relación". También hubo quien sólo señaló las marcas de acné en su rostro o que incluso aseguró que "no es la misma persona" pues en sus redes sociales se ve "llena de filtros y maquillada" (¿cómo se va a ver igual que en sus fotos de Instagram si en las fotos de la denuncia está llena de mordidas y rasguños?).

Al final, los insultos a Tefi fueron más que los señalamientos a Eleazar. Como siempre, la víctima se convierte en blanco de los prejuicios.

TIENE LESIONES en EL ROSTRO, EL CUELLO, EL CUERPO…

Es la modelo Stephanie Valenzuela.

Son las lesiones q le provocó el actor Eleazar Gómez

Un médico legista de @FiscaliaCDMX ya las certificó.@EleazarGomez33 no quiso declarar Detalles> https://t.co/SF35QpZ3Vo pic.twitter.com/IyEULmfl5y — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2020

Por su parte, otras ex novias de Eleazar como Jeanette Karam y Vanessa López, decidieron romper el silencio sobre las agresiones que también cometió contra ellas.

En una entrevista para Venga la Alegría la modelo, Jeanette Karam, reveló que cuando estuvieron juntos la agredió de diferentes maneras: “Me lastimó en maneras que no puedo ni explicar y me causó heridas muy profundas, pero durante el año y medio que estuvimos juntos sufrí violencia física, verbal y psicológica por parte de Eleazar”, reveló.

Pero lejos de demostrar apoyo, muchos la llamaron "oportunista" y hasta "mentirosa".

Ahora #JeanetteKaram ex novia de #EleazarGómez nos comparte su testimonio e invita a las mujeres a no quedarse calladas para que de esta forma se pueda evitar que sigan viviendo este tipo de violencia.#UrbanPopMx🎙#LaVisiónDelEntretenimiento #NiUnaMenos#NiUnaMas pic.twitter.com/O5S8IUYWuh — urbanpopmx (@urbanpopmx) November 6, 2020

"Y a nosotros que nos importa esta señorita maquillada y guapa que solo aprovecha el momento. Que mejor haga su declaración contra Eleazar". "No hablo en su momento y ahorita aprovecha para tener 2 minutos de atención…". "Haciendo leña del árbol caído, clásico de ex novias.". "Como que quiere llorar pero no llora. Como que quiere decir algo y no dice nada". "Quería publicidad y la tuvo , al rato estará en un programa O en algún reality", fueron algunos de los comentarios en una declaración que hizo en video.

Del mismo modo ocurrió con Vanessa López quien a través de un video en redes sociales denunció al actor. "Ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar hace tres años …Yo le agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fue tan extremo por hablar con medios y me solidarizo mucho con Tefi porque sé que no la está pasando nada bien".

La modelo Vanessa López, en su momento novia del actor Eleazar Gómez, también sufrió agresión física y se solidariza con Stephanie Valenzuela a través de este video. pic.twitter.com/VRb0EOcGrV — Raúl Brindis (@raulbrindis) November 6, 2020

"Uyy si esta bien que hable pero ¿hasta hoy?". "Es una gata q quiere 5 minutos de fama", comentaron.

La misma Danna Paola también sufrió cuando estuvo al lado de Eleazar Gómez. Apenas tenía 14 años y él 24 cuando este abusaba psicológicamente de ella insultándola y controlándola. Danna siempre ha sido una mujer exitosa, enfocada en sus proyectos pero ahora que surgió esta polémica, han resurgido videos en los que se muestran las agresiones de Eleazar contra ella. El problema es que esto está opacando el trabajo que ahora está haciendo pues no dejan de señalar que "ella se lo buscó" o que "tuvo la culpa" por dejarse.

Es momento de recordar que México es uno de los países con mayores índices de violencia de género. Cada día se suman diez nombres, en promedio, a la larga lista de niñas y mujeres desaparecidas y asesinadas. Pero a nadie parece importarle las víctimas de la violencia machista o que la justicia no llegue para la gran mayoría. Al contrario, se burlan, son escépticos o simplemente lo ignoran.

El que Eleazar Gómez sea una figura pública y esté en esta situación es un llamado de atención para todos. La fama no lo excusa de su comportamiento y ni él ni ningún hombre tiene derecho a violentar a una mujer.

