Lucía Mendez confiesa las mentiras que le dijo Luis Miguel para conquistarla

Es por todos conocido que la serie de Luis Miguel ha despertado algunos viejos capítulos en su vida. Sus relaciones amorosas no se quedan atrás, los romances que mantuvo con Mariana Yazbek y Stephanie Salas ya salieron a la luz, causando la molestia de Stephanie.

Ahora, una nueva estrella sale a la luz y revela detalles de su relación con Luis Miguel, se trata nada más y nada menos que Lucía Mendez, con quien el intérprete tuvo un fugaz romance.

Por supuesto, también se adelantó Lucía Mendez a hablar y dar su punto de vista. Asegura que es totalmente respetable que 'El Sol' quiera dar su punto de vista pero que sí dejó muy mal parada a Stephanie Salas.

La famosa Lucía asegura que Luismi mintió sobre su edad y que pudo haberse enamorado de él y por ello se alejó.

“Luis Miguel me dijo que tenía 20 años, (cuando) tenía 17, o sea imagínate, hasta me hubiera ido al bote (cárcel). Me daba mucho miedo perderme de amor, era imposible no quererlo y por eso me retiré de su vida, porque no pude, o sea dije: ‘no, la voy a regar’”, señaló.