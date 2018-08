Qué deberíamos saber del aborto antes de emitir una opinión

Un movimiento se ha ido contagiando, una nueva voz se ha ido alzando, una lucha de años nos ha vuelto a unir. Las mujeres se han cansadas de estar bajo el subyugo de una sociedad que no las considera, que las mata, las viola, que no las deja decidir sobre su propio cuerpo.

España consiguió que el aborto fuese legal y gratuito. Esto logró inspirar a varios países a luchar por el mismo derecho. El último en intentarlo fue Argentina, quien no consiguió los votos necesarios.

Las posturas están muy claras, el tabú del tema está rompiendo con los paradigmas, y muchos no saben qué creer ni seguir. Aquí información precisa que no se basa en opiniones, sino en datos duros que ayudan a clarificar un tema que por sí solo es muy polémico.

También lee: ¡Que no quede como un feminicidio más!, conoce quién era la mexicana asesinada en Costa Rica

La investigación habla por sí sola

Uno de los centros de investigación y recolección de datos sobre salud sexual y reproductiva es el Instituto Guttmacher . Éste verificó unos datos sobre el aborto que podrán ayudar a entender un poco más cómo afecta socialmente el que sea legal o no.

En países en vía de desarrollo

Estadística entre el 2010 y 2104

Se presentaron 36 abortos anuales por cada 1, 000 mujeres entre los 15 y 44 años.

Países de primer mundo

Se presentaron 27 abortos por cada 1, 000 mujeres entre los 15 y 44 años.

También lee: ¿Necesitas ser un perro para hablar de necesidades de perros?: Los argumentos que se usaron para defender la falta de mujeres en los eventos de lactancia

Que sea legal o no el aborto no tiene un impacto significativo en el aumento o disminución de mujeres que recurren a él.

Asimismo, entre 1990 y 2014 el Instituto Guttmacher registró que entre los países desarrollados y en donde el aborto había dejado de ser tabú bajaron considerablemente las tasas de éste mismo y la cantidad de embarazos no planeados.

Susheela Singh, la vicepresidenta de la organización, explicó:

«El uso mejorado de anticonceptivos y, a su vez, las disminuciones en las tasas de embarazos no deseados son el posible motor detrás de la disminución mundial de las tasas de aborto. La mayoría de las mujeres que tienen un aborto lo hacen porque no tenían la intención de quedar embarazadas en primer lugar. Satisfacer la necesidad de anticoncepción es fundamental para reducir las tasas aún más».

El aborto seguirá sucediendo sea éste legal o no. Sin embargo, lo que procura esta ley es que las mujeres no tengan que perecer en el intento de llevarlo acabo.

Asimismo, no podemos llamarnos provida si no le damos el peso que se merecen estas mujeres. Médicamente se considera ya un asesinato si el embarazo tiene más de tres meses.

De la misma manera, no es tu cuerpo, no puedes decidir por otra persona, no es asesinato porque no hay un ser humano formado todavía, no sabes la situación de la persona, no eres tú quien lo mantendrá ni quien le proveerá las necesidades básicas.

El aborto no es un método anticonceptivo, por supuesto. Para evitar esto y que las tasas se reduzcan debemos tener conciencia y educación sexual al alcance de todos.

¿El problema? Es la falta de empatía al no entender que no todos tienen las mismas oportunidades, tuvieron la misma información y educación que nosotros.

Nueva Mujer Ni una mujer fue considerada para hablar de la lactancia materna en una conferencia

Te recomendamos en video: