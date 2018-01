"¿Creen que si doy el nombre habrá justicia?":Claudia Morales responde a sus detractores

Muchos han acusado a Claudia Morales de irresponsable y "pantallera"por hablar de su violación por parte de un poderoso ex jefe y de no decir su nombre para "enlodar a todos con quienes trabajó" y otro montón de barbaridades más.

Pues bien, en la entrevista dejó claro que no decía el nombre de "Él" (así se referirá a su violador) porque Colombia no es Hollywood y porque nuestro sistema judicial no es como el de Estados Unidos (de hecho, a eso nos referimos con nuestra columna de días pasados).

Sí volvería a escribir esta columna. No es injusto el tema de mis exjefes, porque cada uno de los que no fue se ha pronunciado sobre el tema: #ClaudiaMoralesEnLaW (#FacebookLive) >>> https://t.co/G2YeH9ot51 pic.twitter.com/7mt4hX8ddd — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 22, 2018

Es decir, en un país donde reina la impunidad y donde tantos casos llegan a nada, ¿sirve de algo decir su nombre?. Y ella, claramente, lo dijo: El año 2017 hubo 57 denuncias de abusos sexuales al día y un 90 % de impunidad ¿Usted cree que si se dice el nombre va a haber justicia? (…) La gente que pide a gritos un nombre y que se haga justicia, son las mismas personas que no creen en la justicia de este país ¿De verdad creen que si doy un nombre la sociedad va a apoyar a la víctima?", preguntó de forma certera.

Tampoco insta a la gente a no denunciar. Simplemente quería explicar en su columna el derecho que tiene la gente a guardar silencio. Y si fue su jefe, fue por lo que el poder representa, más que todo en la era Weinstein de destapar acosos sexuales. "Si no hubiera dicho que fue un exjefe el de la violación, la gente estaría diciendo que era el papá. el hermano, el esposo. Pero digo que es un jefe por la escala de poder que está en todas partes", afirmó en la entrevista.

Él se seguirá llamando Él. esto para decirle a los que han pedido que diga su nombre, les digo que lo seguiré llamando Él. Estamos en universo de estrellas de cine, pero nosotros no somos nada de eso: #ClaudiaMoralesEnLaW (#FacebookLive) >>> https://t.co/G2YeH9ot51 pic.twitter.com/pDkgivv1k0 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 22, 2018

Asimismo, aclaró que no piensa sacar provecho mediático de esto, ni escribir un libro o ser aliada de Santos. "Solo quería en mi columna hacer un llamado al silencio", afirmó.

