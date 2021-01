4 ejercicios de Zumba para reducir la grasita del abdomen sin sufrir

Hacer ejercicio quizá no es la opción número uno en tu lista de pendientes del día sin embargo, es muy importante que hagas de este un hábito para mantenerte saludable. La falta de tiempo, de espacio o de equipo pueden ser excusas para hacer la actividad física de lado pèr o siempre encontrarás una rutina que se ajuste a tus condiciones.

No sólo es cuestión de bajar de peso o lucir un cuerpo "de infarto" sino también para mantener nuestra salud mental en orden. Si te cuesta trabajo hacer ejercicio te encantará saber que existen soluciones divertidas, especialmente si disfrutas del baile.

Seguramente has visto videos de clases de Zumba en las que todos son felices mientras sudan al ritmo de pegajosas melodías. Ésta puede ser la opción ideal si no tienes muchas ganas de hacer ejercicio o si no estás acostumbrada a ello y quieres comenzar una vida fitness.

Las rutinas de Zumba pueden ser tan intensas como divertidas y sin darte cuenta, terminas quemando ¡hasta 300 calorías! Se trata de un entrenamiento que presenta movimientos inspirados en varios estilos de danza latinoamericana, interpretados con música. Se ha convertido en un entrenamiento popular y de moda en todo el mundo. Es un entrenamiento de cuerpo completo, desde los brazos hasta los hombros y los pies.

No hay mejor forma de hacer ejercicio que a través del baile y con música pegadiza así que ponte ropa cómoda y una playlist que te motive. Aquí te dejamos una para que sigas mientras haces tu ejercicio. Recuerda que debes ser constante y calentar antes de comenzar para evitar lesiones.

¡Pon a prueba estos movimientos!

POP + PRENSA

-Colócate derecha con los pies ligeramente separados

-Mueve el pecho hacia adelante mientras llevas las manos hacia atrás.

-Luego, presiona un brazo hacia un lado mientras vuelves a abrir el pecho .

Conveteur

Twisty Hop

-Párate con la espalda recta, los abdominales contraídos, los hombros relajados, las piernas juntas, los brazos a los lados y los codos doblados 90 grados con los antebrazos paralelos al piso frente a usted.

-Salta ligeramente dando un giro de cintura con ambas piernas juntas y aterriza de modo que la parte inferior del cuerpo apunta ahora hacia la derecha y la parte superior del cuerpo gire hacia la izquierda.

-Salta de nuevo, aterriza en la posición inicial y repite, girando hacia el lado opuesto durante cada salto.

-Asegúrate de que tu espalda esté recta y tus abdominales comprometidos en todo momento. Al girar, la parte superior e inferior de su cuerpo siempre deben apuntar en direcciones opuestas entre sí. Concéntrate en esa torsión que viene de la cintura. Saltar más alto y / o más rápido aumentará la intensidad de este movimiento.

Desplazamiento lateral en 8 tiempos

El secreto de este movimiento está en dejarte llevar por la música y disfrutar.

-Comienza parada con los pies uno al lado del otro en un área que te permita moverte con libertad. Haz 4 recuentos moviéndote a la izquierda y luego regresa al punto inicial en 4 recuentos a la derecha.

-Da un paso hacia tu lado derecho con tu pie derecho (cuenta 1). La pierna izquierda se coloca detrás del pie derecho o cruza detrás para colocar el pie izquierdo en el suelo (cuenta 2). Da un paso hacia la derecha nuevamente con el pie derecho (cuenta 3) y lleva el pie izquierdo al lado del pie derecho (cuenta 4).

-Repite los pasos anteriores en orden inverso. Da un paso hacia tu lado izquierdo con tu pie izquierdo (cuenta 5). Da un paso detrás del pie izquierdo o cruza por detrás con el pie derecho (cuenta 6). Da un paso hacia la izquierda nuevamente con el pie izquierdo (cuenta 7) y lleva el pie derecho al lado del pie izquierdo (cuenta 8). Ahora has completado el movimiento aeróbico del grapevine de 8 conteos.

-Haz que tus pasos sean notablemente grandes y haga coincidir con el ritmo de la música. Agrega movimientos de brazos hacia arriba y hacia abajo para mayor intensidad.

Balanceo lateral de rodilla alta con movimiento de brazos

-Colócate de pie con los abdominales contraídos, los hombros relajados, las piernas separadas al ancho de las caderas y los pies hacia afuera.

-Estira los brazos hacia el techo, manteniéndolos alineados con los hombros.

-Respira profundamente y baja las manos hasta el muslo, al tiempo mueve la pierna derecha hacia un lado, lejos de la línea media del cuerpo. Mientras conduces la rodilla hacia el techo.

-Regresa el pie derecho al piso mientras estiras de nuevo tu cabeza. Cambia de lado abduciendo la cadera izquierda, llevando la rodilla izquierda hacia el techo y tirando de los brazos hacia abajo; volver a la posición inicial. Repite.

Más de este tema

Ejercicios para eliminar la flacidez de los brazos usando escalón

Tonifica glúteos con esta rutina sencilla y segura para mujeres de 40 años o más

Ejercicios para marcar el abdomen con ayuda de una almohada o cojín

Te recomendamos en video