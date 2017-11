6 lecciones de vida y estilo que aprendimos de 'Clueless' 'Clueless' (Ni Idea/Despistadas) fue sin duda uno de los éxitos adolescentes más importantes de la televisión noventera.

Acéptalo, no ha existido un mejor dueto de chicas que Cher y Dion desde que 'Clueless' se estreno´en los 90. Desde luego, para la generación que nació en los ochenta y vivió durante los noventa, se convirtieron en un ícono de moda y estilo que todas querían seguir.

Y aunque por supuesto muchas referencias de la película y la serie son noventeras, es un hecho que hoy podemos aplicarlas en la vida y en nuestro armario.

Un vestido básico siempre es una buena idea (y si es Calvin Klein, mejor)

Cher probó que nada puede ganarle a un vestido básico, mejor conocido como el típico little black dress. Esta chica fashionista lo llevó a la práctica durante su primera cita con Christian –el chico de sus sueños- y probó que mientras más sencilla te veas y remates con los accesorios correctos, más oportunidades tendrás de triunfar (o de fracasar) pero con estilo.

Ponerte de acuerdo con tu mejor amiga sobre los looks que vas a lucir

Te sonará extraño pero es un truco fashionista infalible que Dionne, Cher y Tai aplicaron en el instituto. La dinámica es sencilla; llamas a tus amigas y te dirán una propuesta, luego tu creas la tuya en base a eso (o viceversa). ¿Recuerdas ese look de falda escocesa Es decir, funciona tan bien que hasta Regina George y su séquito lo aplicaron en Mean Girls (on Wensdays we wear pink)

Siempre debes tener unas medias o calcetas por encima de la rodilla

Sí, como esas que usabas con tu uniforme escolar. Aunque hubo un tiempo que quedaron en el olvido hoy son un must y no podemos olvidar a Cher y sus amigas, usándolas con sus minis (una moda super noventera). Hoy, llevar esta prenda es sinónimo de hipster y puedes combinarlas de mil formas. Y si vives en una ciudad donde el clima no se decide, funcionan a la perfección ya que por un lado usas un vestido fresco y por otro, unas calcetas calientitas.

Las boxer braids siempre son una forma cool de peinarte

En realidad, las trenzas siempre serán una forma muy chic de peinarte, especialmente porque hay un sin fin de formas de hacerlo. Si las Kardashian, Katy Perry y J.Lo las usan, es porque seguramente se inspiraron en Tai y Dionne. Las chicas de cabello largo y rebelde agradecemos cuando logramos domarlo con unas lindas trenzas a los lados.

Ir de compras es la mejor terapia

Si en algún momento sientes la ira y la desesperación fluir por tu cuerpo, lo que necesitas para olvidar las penas es ir de compras. En cada tienda encontrarás un buen lugar para ordenar tus pensamientos y recobrar fuerzas para enfrentar el campo de batalla con todo el estilo.

El poder de la amistad

La amistad femenina lo es todo en esta película. Cher y Dionne tienen sus diferencias, pero ante todo son honestas y arreglan sus problemas de frente. No sólo comparten momentos para ir de compras o mirar a los chicos que pasen enfrente, también están en sus peores crisis y se apoyan emocionalmente cuando todo va mal. Así que cuando encuentres a tu confidente, nunca la dejes ir.

