Estos son los mejores cortes de cabello con capas que favorecen a las mujeres de más de 40 años

Toda mujer quiere lucir femenina y bien arreglada no importa si tiene 20 o 40 años, pero teniendo en cuenta el ritmo frenético de la vida moderna, la practicidad se considera la principal ventaja de nuestros cortes de cabello, por lo que buscar uno con capas puede ser una buena solución.

Te sorprenderá la diversidad de peinados y cortes de cabello que tienen un potencial enorme al agregarle capas para beneficiar a las mujeres de cierta edad. Y, ciertamente, podrás encontrar tu propia variedad universal, pero para hacer tu trabajo más sencillo, aquí te dejamos algunos modelos bastante demandados que prometen mezclarse bien con tu estilo.

Longitud media

Según reseña el portal The Right Hairstyles, este impresionante corte con capas discretas y sutiles reflejos de miel se ve increíble en cutis claros gracias a su longitud media tan favorecedora para las mujeres de más de 40 años. Para lograr el estilo, tus hebras más largas deben rozar los hombros, mientras que las capas superiores se acortan gradualmente. Además del hecho de que se ve muy bien, el peinado también es bastante fácil de mantener. También puedes completar el look con flequillos laterales en la parte delantera y peinando las puntas con un cepillo redondo.

Bob

Para algunas, lucir elegante y a la moda es el camino a seguir al elegir un corte de cabello cuando ya estás entrando en tus 40. Si ese es tu caso, el bob es una elección segura para ti, arreglándolo sin complicaciones con capas elegantes, en lugar de entrecortadas o afiladas. Dado que este estilo es tan limpio, puedes agregarle un poco de personalidad al optar por unos reflejos sofisticados.

Corte desalineado

Los cortes de cabello con capas, ligeramente desalineados y poco simétricos son unos de esos grandes estilos versátiles gracias a su forma “descuidada”. Para el cabello grueso, un peinado entrecortado aporta dimensión, sencillez y sobre todo frescura. Para el cabello fino, crea la ilusión de tener una melena más gruesa. Como seguramente imaginaste, este tipo de cortes es uno de los favoritos cuando se trata de bajo mantenimiento.

Lob ondulado

Si estás buscando cortes de cabello modernos para mujeres mayores de 40 años, considera este en tu lista. El popular lob presenta un aspecto vivido debido a sus ondas alternas colocadas al azar, pero aún mantiene su sensación prolija gracias a un elegante flequillo lateral. El tono rubio cálido también le añade una energía juvenil.

Pixie

El estilo pixie convencional es muy usado por mujeres de edad avanzada gracias a que les ayuda a disimular las marcas de vejez, pero para las de 40 años está la alternativa con capas. Adornar este corte de cabello con un acabado alborotado con diversos niveles es irresistible. Se ve contemporáneo y un poco atrevido, exactamente lo que se demanda para mujeres con clase y estilo en la sangre.

Dato adicional: reflejos

En caso de que tengas un peinado que ya tienes rato queriendo cambiar pero no quieres cortar tu cabello, suavízalo con unos reflejos discretos en la misma tonalidad de tu tinte. Esto le dará un toque bastante fresco y contemporáneo sin necesidad de someterte a cortarlo.

Consejos de estilo para cortes de cabello con capas

Los cortes y peinados con capas son muy fáciles de peinar, lo cual es, sin duda, una gran ventaja porque puedes estilizar tu cabellera tú misma en casa.

Un corte de cabello con capas se ve mejor cuando se hace énfasis en las puntas. Puedes ondular los extremos con una varita rizadora o con una plancha para darle textura. Y si puedes soportar el calor, aprovecha para agregar algo de volumen en las raíces, tal y como se está llevando ahora, usando un secador de cabello sobre esa área.

